Anel Noreña se reconcilió con su hija gracias a su operación de rodilla.

¿Quién iba a decir que una cirugía programada que obligó a Anel Noreña a hospitalizarse daría pie a la reconciliación con su hija Marisol Sosa, de la que había estado distanciada desde que le negó la autorización para usar el nombre de José José en un concierto en homenaje a su memoria, con diversos exponentes rockeros? La cirugía, por cierto, se debió al severo desgaste en la rodilla derecha de Anel, quien recibió a Ventaneando en exclusiva para compartirnos todos los detalles de la operación y de su reencuentro familiar.

¿Qué dijo Anel Noreña? “La pierna me trajo a Marisol, entonces le agradezco, sí la necesitaba mucho. Pepe ha sido para mí especial, su esposa tiene una familia única, pero sí, todos hacen falta”, declaró Anel Noreña.

“Tengo 2-3 años que he venido batallando y tienes que vivir en una planta baja porque los escalones no son lo mejor que te pueda pasar. No los puedes subir del dolor”, recalcó Anel.

¿Marisol Sosa la convenció de operarse?

“Llegó un momento en que ya era verdaderamente desastrosa mi vida y, entonces, Marisol se encargó de encontrar un doctor maravilloso, aparte me convenció porque yo estaba totalmente en contra de que me pusieran la rodilla nueva, pero no había de otra mi amor y creo que la otra va para allá, pero en unos diez años”, recalcó.

¿Cómo fue la operación a la que se sometió?

Anel Noreña reveló lo siguiente: “te abren así, te ponen un tubo aquí, otro acá y la rodilla nueva aquí y ya no te molesta, ya no te duele. Esto ya es mío, esto ya lo puedo yo mover como yo quiera, me entiendes. El bastón no lo puedo dejar de usar porque esta pierna todavía tiene que tener su rodilla nueva”, finalizó.