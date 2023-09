Anel Noreña refrenda que su divorcio de José José jamás se consumó ante ningún juez, por lo tanto, ella es la única viuda legítima del cantante y dice haber descubierto el hecho una vez que ella y sus abogados dieron con el testamento que la declara heredera universal del ‘Príncipe de la canción”.

¿Qué dijo Anel Noreña?

En exclusiva para Ventaneando, Anel Noreña dijo que su acta no dice nada sobre la disolución de su matrimonio con José José: “No dice nada, atrás no dice nada de que este vínculo se disolvió y lo que tu gustes y mandes, como me han dicho que la gente que se divorcia lo tiene”.

Te puede interesar: Danna Paola detuvo su nuevo show en Texas por una pelea en el público

Anel Noreña reveló EN EXCLUSIVA que nunca se divorció de José José

“Yo no llevaba abogado y yo no me acuerdo si él llevaba, la verdad fue tan triste y tan doloroso. Ahora resulta que no estoy divorciada”, agregó entre risas Anel Noreña.

¿Qué pasó con el matrimonio de José José con Sara Salzar? Pero ¿qué hay del matrimonio de José José con la cubana Sara Salazar, celebrada en 1995? “Porque ya no se encontró en ninguna parte ninguna el acta de matrimonio de José José, o sea, fue la de la señora Herrera y la mía nada más”.

También te puede interesar: Pedro Fernández arrancó su nueva gira y todo esto pasó en el concierto

¿Tiene pruebas de que es la única heredera universal?

Con documento en mano, Anel Noreña reitera que es la única heredera universal de José José y albacea testamentaria. “Aquí dice: Sentencia interlocutoria, respecto a la declaratoria de validez del testamento público abierto, en los autos del juicio sucesorio testamentario a bienes de José Rómulo Sosa Ortiz”.

Sobre las propiedades que José José dejó en Miami, admitió que hoy no queda casi nada, pues cree que tanto Sara Salazar y su hija Sara Sosa vendieron todo. “(No queda nada) La casa donde vive la muchachita y el departamento, que dicen que no había ningún departamento, cómo no. Yo creo que lo vendió, no sé. Yo no voy a tener nada que ver con ella, todo es con mis abogados”.

Te puede interesar: Anel Noreña está buscando una reconciliación con su hija Marysol Sosa

Lo que sí cobra como heredera de José José son las regalías del intérprete. “Pasa todo a través del juzgado y del juez. El juez le cobra a Sony”.

Sobre el cuarto aniversario luctuoso de José José, Anel reveló lo que hará el próximo 28 de septiembre en el panteón y en el Parque de La China, en Clavería.