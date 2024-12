Ángela Aguilar arremete contra la música urbana, ¿indirecta para Cazzu?

En el mundo de la música, las declaraciones de artistas suelen generar revuelo, pero cuando se trata de Ángela Aguilar , todo cobra aún más intensidad. La joven cantante, conocida por su estilo regional mexicano y su legado familiar, no se guardó nada al criticar el contenido de las letras del género urbano. Pero, ¿fue casualidad o un mensaje dirigido hacia Cazzu, la expareja de su ahora esposo, Christian Nodal?

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre el reguetón?

Durante una entrevista con Angélica Vale, la cual fue realizada el pasado mes de febrero pero revivida recientemente por las redes sociales, Ángela Aguilar no ocultó su incomodidad ante ciertas canciones del género urbano. Según sus palabras, este tipo de música “denigra a las personas” y fomenta valores que, según ella, no deberían normalizarse. “Las canciones de ahorita están muy mal. Hasta me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en Instagram. Me persigno”, comentó, generando una ola de comentarios en redes sociales.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Christian Nodal? Lo culpan de descuidar su físico por Ángela Aguilar

¡Platicamos sobre el estado de salud de Christian Nodal! ¿Qué le pasó? [VIDEO] Además, platicamos con Nicki Nicole de cara a sus presentaciones en México. ¿Ya olvidó a Peso Pluma? ¡Esto nos reveló!

La intérprete fue más allá al afirmar que a las nuevas generaciones les hace falta inocencia y amor en la música, valores que ella busca mantener vivos a través de sus canciones. Estas declaraciones rápidamente encendieron las plataformas digitales, donde algunos usuarios señalaron que sus críticas parecían dirigidas indirectamente a Cazzu, quien es conocida por su influencia en el trap y el reguetón.

¿Fue una indirecta para Cazzu?

En este sentido, las redes sociales no tardaron en conectar los comentarios de Ángela con la relación pasada de Nodal y Cazzu. Desde que la cantante regional mexicana inició su romance con el intérprete de “Botella Tras Botella”, ha enfrentado acusaciones de haber interferido en su relación anterior. Este contexto ha alimentado la especulación de que sus críticas hacia la música urbana podrían tener un trasfondo personal.

Te puede interesar: Así respondió Ángela Aguilar a quienes la critican; este fue el mensaje