Así respondió Ángela Aguilar a quienes la critican; este fue el mensaje

Ángela Aguilar es consciente que no puede caerle bien a todo mundo, esto debido a las múltiples críticas que ha recibido desde que Christian Nodal anunció su romance a escasas semanas de haber terminado con Cazzu.

Esto le valió ser llamada destroza hogares, tercera en discordia, entre muchos otros adjetivos. Sin embargo, la cosa se puso peor cuando se casaron casi de forma inmediata.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí y las críticas se acrecentaron después de que ella declarara que su relación con Nodal comenzó hace ya tiempo y que todos los implicados tuvieron conocimiento de la misma, a la postre, Cazzu se encargó de desmentirla y aseguró que ella nunca supo y que de haberlo sabido jamás se hubiera prestado a algo así.

¿Fue nombrada como la Mujer del Año por una revista?

Después de lo sucedido, una famosa revista nombró a Ángela Aguilar como ‘La Mujer del Año”, cosa que no fue recibida por sus detractores, quienes incluso crearon una iniciativa para que dicha distinción le fuera retirada y se la dieran a alguien que de verdad la mereciera.

La iniciativa no trascendió y Ángela Aguilar fue nombrada como “Mujer del Año” por la revista en cuestión, fue justamente para dicha publicación donde la cantante de 21 años reveló cómo les hace frente a las críticas.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

“Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental, el que no se afecte a consecuencia de muchas cosas que pasan en mi vida pública pero yo creo que lo más importante es ser genuina con tus acciones, con tus palabras y tus decisiones. Y mínimo si te equivocas sabes que lo hiciste de corazón. Me ha ayudado mucho a entender que no le tengo que dar explicaciones a nadie y las personas que me importan si saben quién soy”, declaró.

“Lo más importante es ser genuina con tus acciones, con tus palabras y tus decisiones, y mínimo si te equivocas sabes que lo hiciste de corazón”, reflexionó.

“Ay, lo que te falta por vivir, mi reina. La veo también con mucha ilusión, cuando se me olvida por lo cual estoy haciendo las cosas, me acuerdo mucho de ella. (...) Trato de ponerme mucho en ella ahora. Es como ‘niña interior lo hiciste muy bien’, ya vamos en camino a lo que sean tus sueños”, agregó.

¿Cuáles son sus planes a futuro? Por último, la esposa de Christian nodal dijo que “soy un poco impulsiva, entonces las cosas nada más pasan. Pero ojalá que esté feliz y en paz. Haciendo mucha música y a mi familia orgullosa”.

“Yo no quiero que nadie se esconda para caerle bien a los demás y creo que eso es lo que yo aprendí.Ya no me tengo que esconder para caerles bien, si les caigo bien que bueno, me encanta y sino también”, finalizó.