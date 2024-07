Ángela Aguilar asegura que ya está quemada en redes sociales, ¿será por culpa de Cazzu?

Ángela Aguilar es una de las cantantes mexicanas más repudiadas del momento, esto debido al romance que sostiene actualmente con el cantautor mexicano Christian Nodal, quien hace algunas semanas anunció su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti.

Cuando la pareja del regional mexicano anunció su noviazgo, muchas fueron las personas que se le fueron a la yugular a la hija de Pepe Aguilar, asegurando que era una destroza hogares y que había sido la tercera en discordia entre Nodal y Cazzu.

Sin embargo, tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar ya aclararon los rumores y especulaciones, asegurando que su romance decidieron retomarlo una vez que el sonorense se separó de la argentina.

¿Por qué tanto hate hacia Ángela Aguilar? Sin embargo, el repudio hacia la hija de Pepe Aguilar no es nuevo, pues todo comenzó cuando en redes sociales dijo abiertamente ser 25% argentina, lo que le valió el repudio de sus fanáticos mexicanos.

¿Ángela Aguilar está distanciada de su padre?

A pesar de que muchas personas aseguran que la relación entre Ángela Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, no es muy buena debido al romance que sostiene con Christian Nodal, la intérprete de “La Llorona”, “La Chancla” y “Qué Agonía”, entre otras, reapareció en el “Jaripeo Hasta los Huesos” al lado de su progenitor.

¿Ángela Aguilar les respondió a sus haters?

Previo a su intervención en el show “Jaripeo Hasta los Huesos”, Ángela Aguilar se tomó unos minutos para hacerle frente a los rumores y especulaciones que surgieron a raíz de su romance con Nodal.

‘La Princesa del Regional Mexicano’ expresó que la tenían “quemada” en internet. “La siguiente canción era una de las favoritas de mi abuela Flor Silvestre, pues a mi abuela le decían ‘La Reina del Falsete’, y si me se me sale un gallo, ustedes actúen como que no, pero con lo quemada que me traen en redes sociales, ya lo van a subir, yo lo sé. Así que ojalá no se me salga un gallo, vámonos muchachos”.

