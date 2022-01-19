Ángela Aguilar tiene emotivo encuentro con Camilo. (VIDEO)

Una de las cantantes del momento es, sin duda, Ángela Aguilar, quien gracias a su talento y belleza se ha posicionado como una de las más queridas de la industria musical.

El encuentro de Ángela Aguilar y Camilo

La princesa del regional mexicano se encontró con el cantante Camilo, por lo que la joven aprovechó para pedirle una colaboración, situación que provocó gran revuelo entre los seguidores de ambos en redes sociales.

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Además, la cantante publicó su primer vlog del 2022, donde mostró a sus fans cómo vivió los Premios Latin Grammy, donde Camilo la impresionó.

Por ello, le propuso realizar una canción juntos próximamente, hecho que enloqueció a sus fanáticos, los cuales están muy al pendiente.

Ángela Aguilar y Camilo podrían tener una colaboración musical

Ángela Aguilar compartió su experiencia como cantante y conductora de los Premios Latin Grammy. Tras bambalinas del evento, la famosa encontró a Camilo antes de su presentación musical.

¡Ay, a mí me encantaría porque sí me gusta mucho lo que haces!

Entre los comentarios del video, los fans de Ángela Aguilar se dijeron emocionados por ver una colaboración con Camilo. Asimismo, están ansiosos por escuchar cómo será la música de ambos artistas.

Ángela Aguilar enamoró a sus fans con sus vestuarios

El pasado mes de noviembre, Ángela Aguilar asistió a los Premios Latin Grammy como presentadora y cantante. Como es costumbre, la famosa lució increíbles vestuarios que dejaron a todo el público con la boca abierta.

En el evento previo, Ángela Aguilar usó un entallado vestido azul cielo con escote tipo halter. Para su presentación musical, que hizo honor a Rubén Blades, la joven vistió un vestido corte sirena de color azul petróleo.

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En el gran día de los Premios Latin Grammy, Ángela Aguilar fue la encargada de presentar el primer premio de la noche.

