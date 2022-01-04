FOTOS | Ángela y Pepe Aguilar protagonizaron otra ‘pelea’ en vivo.

Para nadie es desconocida la excelente relación que lleva Pepe Aguilar con su hija Ángela Aguilar, sin embargo, padre e hija han protagonizado varias ‘peleas’ que a más de un seguidor ha ‘sacado de onda’.

A horas de que el 2021 terminara, los cantantes de Regional Mexicano tuvieron un controvertido intercambio de palabras que más de un usuario tachó como una pelea más entre los cantantes.

Todo inició cuando el intérprete de “Mujeres como tú” se conectó con sus seguidores y Ángela Aguilar apareció, sin intención alguna, mientras mencionaba el número de personas que estaban conectadas a la llamada.

Pepe resaltó que cerca de 2 mil personas se habían conectado con él para platicar y su hija reaccionó con un tremendo “¡Wow!”, lo que no dejó indiferente al cantante quien le pidió, muy a su estilo, que guardara silencio: “Cállate, wey”.

Aguilar aceptó que su hija logra conectar con más de 25 mil personas y les mandó un contundente mensaje: “Pónganse a hacer algo”.

Ángelita simplemente le dijo “Ya se te nota…”, “¿Lo chavorruco??, preguntó Pepe, a lo que su hija dijo “Sí”.

