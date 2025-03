¿Indirecta para Ángela Aguilar? Gussy Lau lanza nueva canción y desata sospechas

René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau , sorprendió a sus seguidores al compartir una canción en la cual estaría trabajando. Sin embargo, lo que llamó la a atención fue que dicho sencillo lleva dedicatoria, específicamente para una de sus exparejas, es decir, Ángela Aguilar .

¿Qué pasó entre Guzzy Lau y Ángela Aguilar?

Y es que, como bien sabemos, donde hubo fuego cenizas quedan y parece que Gussy Lau quiere reavivar la llama del amor que tuvo con la ahora esposa de Christian Nodal. Recordemos que Lau y la menor de la familia Aguilar tuvieron una relación en 2022, la cual terminó poco después de que se filtraran fotos íntimas de los dos besándose.

Te puede interesar: Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejan ver más cariñosos que nunca (VIDEO)

Programa 21 de marzo 2025 Parte 2 | ¡Reímos a carcajadas en Guerra de Palabras! [VIDEO] Los conductores de Venga la Alegría usaron toda su imaginación para ser los grandes vencedores de esta emocionante mañana en Sin Palabras.

Además, su noviazgo generó mucha polémica debido a la gran diferencia de edad, pues el compositor originario de Culiacán, Sinaloa, es 15 años mayor que la cantante de “Mis Amigas Las Flores”.

Gussy Lau lanza nueva canción y desata sospechas de indirecta para Ángela Aguilar

Ahora, a través de sus redes sociales, Guzzy Lau compartió el adelanto de su nueva canción la cual tituló “Con Los Ojos Que Me Miras”. En sus post, pidió a sus seguidores que le dieran opciones de artistas que podrían interpretar su canción: “Etiqueten al artista con el que crees que se escucharía perra la canción”, escribió.

Te puede interesar: ¿Nueva canción de Ángela Aguilar “confirma” ruptura con Christian Nodal?

Sin embargo, con lo que no contaba era que sus seguidores comenzaron a recordarle a Ángela Aguilar: “Esta suena a que tiene dedicatoria”, “Por qué si amabas tanto a Ángela no supiste luchar por su amor, cuando uno ama de verdad no hay imposibles”, “Ármala en dueto con Ángela Aguilar” y “Ella regresará porque es a ti a quien realmente ama”, son algunos de los comentarios que se pueden leer el post.

Letra completa de la canción de Gussy Lau que llevaría inderecta para Ángela Aguilar

Si tienes curiosidad por saber qué dice el tema “Con Los Ojos Que Me Miras”, la canción que Gussy Lau habría escrito para Ángela Aguilar , aquí te compartimos la letra completa: