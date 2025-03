¿Nueva canción de Ángela Aguilar “confirma” ruptura con Christian Nodal?

Mientras Cazzu estrenó su nueva canción llamada “Con Otra” el pasado miércoles 19 de marzo, Christian Nodal lanzó su último sencillo, titulado “El Amigo”, tan solo un día después; es decir, el jueves 20 de marzo. Ahora, diversos rumores apuntan a que será la propia Ángela Aguilar quien no se quedará con los brazos cruzados, pues tiene en mente entregar una nueva melodía.

Vale mencionar que Ángela Aguilar y Christian Nodal se unieron en matrimonio a mediados del año pasado y tan solo unas semanas después de que “El Forajido” culminara su relación con la trapera argentina para, posteriormente, iniciar su vínculo con la integrante de la Dinastía Aguilar. Ahora bien, ¿será que el matrimonio entre ambos no va de la mejor forma tal y como se ha dicho?

Cazzu le tira sin piedad a Angela Aguilar en su última producción musical... sigue la novela.pic.twitter.com/qjSlhcBzmE — El Alcalde Neto🧔🏻‍♂️ (@AlcaldeNetito) March 20, 2025

¿Nueva canción de Ángela Aguilar es una indirecta a su matrimonio?

Fue a través de sus redes sociales que Ángela Aguilar compartió una serie de fragmentos de la canción que está próxima a lanzar. Dentro de estos, sobresalió una frase en particular que, de inmediato, encendió los rumores sobre un posible conflicto matrimonial con su pareja, el cantante Christian Nodal: “Lo que había ya se terminó”, se deja escuchar.

Así como este, otro fragmento que llamó poderosamente la atención fue el siguiente: “Voy a quererte siempre, aunque cuando te aburras de mi amor, me sueltes. Sé que me quieres, pero no lo suficiente”. Dicho esto, vale decir que Ángela sale en la nueva canción de Christian Nodal y que este aseguró en sus últimas entrevistas que su relación está sumamente bien, por lo que lo anterior no son más que especulaciones.

"No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama (...) No te deseo el mal. pero él te va a engañar con otra. será con otra y recordarás. de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar".



Grítalo, Cazzu. La canción debió llamarse "Angela Aguilar". pic.twitter.com/NvUc3jkVpB — Omen │ Cristian Elizalde (@omen_raw) March 20, 2025

¿Bajo qué condiciones Christian Nodal tendría que entregar el divorcio inmediato?

Extraoficialmente se sabe que una de las condiciones que Pepe Aguilar le puso a Christian Nodal para que se casara con su hija fue que la fidelidad estuviera siempre en la relación. En caso de que el cantante de regional mexicano faltara a su palabra, no solo tendría que entregarle el divorcio inmediato a la integrante de la familia Aguilar, sino también ofrecerle una compensación económica por su equivocación.