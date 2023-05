Critican a Ángela Aguilar por proclamarse “princesa de la música mexicana”.

Ángela Aguilar tiene un talento inigualable; sin embargo, su carrera se ha visto empañada por una serie de polémicas, mismas que la han llevado a perder seguidores e incluso a ganarse algunos haters que constantemente la critican en redes sociales.

Adrián González, imitador de Ángela Aguilar, revela cómo la conoció.

La hija de Pepe Aguilar ha permanecido en el ojo del huracán desde que se filtraron aquellas fotografías con Gussy Lau, con quien aparentemente sostuvo una relación sentimental, pero también por los comentarios sobre su nacionalidad.

¿Ángela Aguilar volvió a meter la pata? Fiel a su costumbre, la intérprete de “La llorona”, “Qué agonía”, “En realidad” y “La tequilera”, entre otras, volvió a ser blanco de críticas que por una frase que dijo en el pasado cuando se proclamó como “la princesa de la música mexicana”.

Hace unos días se filtró en Twitter un video en el cual se escucha a la cantante de regional mexicano decir: “Me dicen la princesa de la música mexicana y a veces no me la creo, entonces con la corona, quizá me lo voy a creer”:

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el video de inmediato se hizo viral y desató infinidad de comentarios y críticas. Hubo quienes aseguraron que el título de la “princesa de la música mexicana” le pertenece a Danna Paola, incluso le recordaron que ella no es tan mexicana como dice ya que anteriormente dijo que era 25% argentina.

¿La compararon con Martha Higareda?

Pero la cosa no terminó ahí, ya que la compararon con Martha Higareda, quien recientemente ha sido catalogada como una mitómana por todas las historias que supuestamente la han pasado, siendo la más reciente que rechazó actuar al lado de Robert Pattinson por filmar “No manches Frida”.

Como mencionamos anteriormente, el video no es reciente, data de junio de 2022 y recientemente fue retomado en Twitter, donde le llovieron críticas a la hija de Pepe Aguilar.

¿Cómo reaccionó al embarazo de Christian Nodal y Cazzu?

Hace unos días Ángela Aguilar celebró la paternidad de su amigo Christian Nodal, con quien compartió hace un tiempo una colaboración musical.

“Ya le escribí, bueno a Christian no, a la Cazzu le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía, yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente veo que le hace así y se ve la panza y yo ‘Ah, voy a ser tía’”.