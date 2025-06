Ángela Aguilar lanza duro mensaje a Christian Nodal; ¿exceso de amor o falta de profesionalismo?

Ya nos acercamos a la segunda parte del 2025 y en estos momentos la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal ya no es dramática y todos los involucrados siguen con sus vidas. Sin embargo, ante cualquier ligero desliz de alguno, el eco se hace realmente inmenso. Por ello, estas palabras de la “Princesa del Regional Mexicano” ya tuvieron sus debidas reacciones en las redes sociales.

Las relaciones son una de las cosas más complicadas de sobrellevar por parte de las personas. Sin embargo, se ha demostrado que es posible concretar casos bonitos, tal como el que este par de personajes de la farándula ha dicho que quieren concretar. Pero para eso, a veces es necesaria la confrontación.

Ángela Aguilar reveló que su esposo no la apoya en este ámbito

Aunque antes era una idea mucho más reproducida y sobre todo aceptada, el amor romántico ya tiene un serio foco de análisis por lo iluso que resulta. Para concretar buenas relaciones es necesario confrontar las cosas y, ante lo anterior, Ángela indicó que su esposo no es capaz de eso. Será por el amor o esta primera etapa que viven juntos, pero las redes sociales han dictaminado que eso debería cambiar por el bien de ambos.

Estas fueron las palabras exactas de Ángela para CNN: “Creo que estamos muy cegados por amor. Entonces mi esposo me dice: ‘Todo lo que haces está perfecto. Me encanta la canción’... Pero yo le digo: ‘Amor, pero dame tu criterio, quiero saber si te gustó’. Es un fan”. Sin embargo, lejos de que la gente critica todo a la cantante mexicana, compartió un lindo detalle que tiene con el nacido en Caborca.

¿Christian Nodal se mete en las decisiones creativas de la música de Ángela Aguilar?

Se indicó en repetidas ocasiones que el último disco de Ángela Aguilar lo produjo, compuso e hizo ella sola. Ante eso, los comentarios de Nodal realmente fueron limitados. La hija de Pepe Aguilar indicó que la dejó completamente libre de toda intervención: “Yo no escribo música, entonces (al arreglista) le cantaba las cosas con la trompeta: ‘Tiene que hacer así: tararará’. Y mi esposo me decía: ‘Ángela, dile que quieres que el acordeón sea norteño’. Me ayudaba en eso”.

