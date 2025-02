Ángela Aguilar en el ojo del huracán de nueva cuenta; redes piden cancelarla

Cuando hablamos de Ángela Aguilar , muchas veces la polémica viene acompaña con ella. Y es que, aunque parecía que toda su controversia debido a su romance con Christian Nodal se había quedado en el pasado, una nueva disputa salió a la luz en redes sociales.

Para empezar, es importante recordar que Ángela ha estado envuelta en varios altercados a lo largo de su carrera. Una de las más virales fue cuando hizo un cometario sobre que tenía “25% de sangre argentina” durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Desde ese momento, la artista se ganó una sólida base de haters, pero la gota que derramó el vaso fue cuando se hizo oficial su relación con Christian Nodal , quien recién había terminado con Cazzu, madre de su hija Inti.

Ahora, la joven cantante de apenas 21 año de edad, anunció que formará parte de un importante evento que reconoce a las mujeres que han tenido un gran impacto en la industria musical, donde también recibirá un premio.

Por esta razón, y como los internautas nunca olvidan, a través de redes sociales comenzaron a pedir que Ángela Aguilar no reciba el premio , pues aseguran que no se lo merece: “Ya Pepe Aguilar, deja de comprar premios”, “Naca”, “Que pena que ponen a una persona que ni se lo merece”, “De covers no se vive”, “México no te quiere, ni a ti ni a tu marido” y “Esta mujer no canta, solo gritos y puros covers”.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar a esta nueva polémica?

Hasta el momento, el staff de evento, ni Ángela Aguilar o parte de su equipo, se ha pronunciado al respecto, por lo que se espera que la intérprete de “Dime Como Quieres” se presente en dicha gala y reciba su premio sin mayor problema.