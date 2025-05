Ángela Aguilar revela que bajó casi 10 kilos por culpa de los comentarios de la gente

Ángela Aguilar se ha vuelto tendencia en las redes sociales en las últimas horas luego de revelar que asistió al cine junto a su esposo Christian Nodal y Kunno a ver una película de Disney. No obstante, también se hizo eco en las declaraciones que concedió recientemente, mismas en las que confesó que bajó muchos kilos debido a los comentarios que ha sufrido en los últimos meses.

Vale decir que Ángela Aguilar ha sido sumamente criticada debido al matrimonio que concretó con Christian Nodal después de que este terminara su relación con Cazzu tan solo semanas antes. En ese sentido, la integrante de la Dinastía Aguilar ha sido tachada como la tercera en discordia, por lo que las críticas en su contra se han mantenido hasta estos días.

¿Ángela Aguilar bajó de peso por la ansiedad y el estrés?

Durante una charla que tuvo con nuestra querida Pati Chapoy en su canal de YouTube, Ángela Aguilar confesó que aún padece las secuelas de la ansiedad y el estrés que generó debido a la innumerable cantidad de comentarios negativos que ha recibido desde que se confirmó su relación con Christian Nodal, mismos que no han cesado desde hace un año.

“Yo ya aprendí a no decir gracias a los comentarios sobre mi físico. La verdad ahorita la imagen de que estás flaca estás bien (...) Para mi el peso no ha sido tan importante en mi vida, nunca lo he cuidado, pero sí es importante cuidar mi peso. Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho de estrés y ansiedad. Bajé como 10 kilos en un mes, fue muchísimo”, explicó la cantante de 21 años.

Ángela Aguilar se vio obligada a cambiar su rutina

La ansiedad y el estrés que Ángela Aguilar ha vivido últimamente han hecho que tenga que cambiar su rutina, por lo que confesó que, en su momento, dejó de salir a varios lados con el objetivo de no recibir comentarios en su contra. En ese sentido, explicó que el apoyo que ha recibido de su gente cercana ha sido vital para contrarrestar este difícil momento que padece.