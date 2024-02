Ángela Aguilar revela si le gustaría actuar sin cantar

En una entrega más de la entrevista exclusiva que Ángela Aguilar le concedió a Pati Chapoy, la titular de Ventaneando, la hija de Pepe Aguilar reveló si le gustaría incursionar en el mundo de la actuación pero sin cantar.

¿Qué dijo Ángela Aguilar? Después de aparecer en el cortometraje “Bolero” y cuestionarle si le gustaría actuar sin cantar en alguna serie o película, Ángela Aguilar declaró “yo creo que podría estar muy padre eso, la verdad a mí me gusta mucho y respeto mucho lo que han hecho mis abuelos”.

“Mi abuela era espectacular y me encanta ver sus películas, entonces después de este proyecto que sí fue como una filmación de película porque sí fue muy difícil, me dieron muchas ganas, entonces entre las giras y todo voy a empezar a tomar mis clases de actuación y ojalá que pronto puedan hacer un proyecto que me represente”, sentenció Ángela Aguilar.

Al preguntarle si este proyecto lo produciría la productora de su papá, Ángela Aguilar sentenció que “no sé porque yo me siento muy cómoda con mis papás pero sé que ya nos han hablado para varias películas y varias series y varias cosas así, extranjeras y nacionales, pero ha habido proyectos muy bonitos a los que me han invitado y yo, por respeto a todos los actores, he dicho no estoy lista, todavía no me siento segura. La verdad no me metería a hacer algo que no sé hacer”.

¿Volverá al género ranchero?

Sobre si Ángela Aguilar volverá al género ranchero después de esta gira e incursión al bolero, la hija de Pepe Aguilar aseveró que “sí, nunca lo voy a dejar. El siguiente disco sale a un mes de este, va a haber mucha música”.

Al cuestionarla sobre si no es muy corto el tiempo entre un disco y otro, la intérprete de temas como “La Chancla”, “La Llorona”, “Qué agonía”, “Dime cómo quieres”, entre otros, aseguró que “no, ahora la gente saca música cada semana. Yo la verdad estoy lista para sacar más música y muchas canciones del disco que sigue son de mi autoría”.

¿Hará gira?

“Vienen varias giras, justamente tenemos ‘Jaripeo Hasta los Huesos’ y es el nuevo concepto de ‘Jaripeo Sin Fronteras’”, finalizó y reveló que fueron como 50 personas las que fueron a Cuba para realizar el cortometraje “Bolero”, el cual les tomó 11 días terminarlo.

“Ni fue tanto porque fueron 11 días los que estuvimos en Cuba y grababa todos los días de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero grababa a las 7, entonces tenía que despertarme a las 5 para que me pudieran hacer la máscara y todo… yo de verdad dormía en esos días 3-4 horas, no dormí. Es de 40 minutos pero tiene música e historia”, finalizó.