Anillo de fuego abril 2023: ¿Cuándo y dónde ver el evento que oscurecerá el cielo?

Un anillo de fuego, también conocido como eclipse anular o eclipse solar total, es un fenómeno natural impresionante que ocurre cuando la luna se encuentra en su posición más lejana de la Tierra y bloquea parcialmente el sol, dejando un anillo de luz alrededor de su borde.

¿Qué significan los eclipses y cómo aprovechar su energía?

Este espectáculo celestial es una experiencia única y emocionante para los observadores del cielo en todo el mundo y México tendrá la oportunidad de ser testigo de un anillo de fuego en abril.

¿Cuándo será visible el anillo de fuego de abril?

El “Gran Eclipse Solar de América del Norte” está a la vuelta de la esquina y México será testigo de un espectáculo celestial sin igual. Este evento de talla mundial se llevará a cabo el 8 de abril de 2024, donde podrás ser parte de la majestuosidad del cosmos y admirar cómo la luna cubre completamente el sol.

¿En qué lugares se podrá ver?

Si estás emocionado por el próximo eclipse solar total que tendrá lugar en México, seguro te preguntarás en qué estados podrás disfrutar de este impresionante espectáculo cósmico. ¡Pues bien, aquí está la lista de los afortunados! Los estados de Coahuila, Durango y Sinaloa serán los privilegiados en los que se podrá observar el eclipse en todo su esplendor.

Pero no te preocupes si no vives en estos estados, ya que los estados aledaños como Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco también tendrán la oportunidad de ver un eclipse solar parcial con una cobertura del 99% del sol. Y aunque los estados más al norte y sur también podrán disfrutar del evento, la cobertura será menor. ¡Prepárate para maravillarte con la belleza del universo!

De acuerdo con timeanddate, el eclipse solar dará inicio en la primera ubicación a las 15:42 UTC del 8 de abril (9:42 a.m. hora Ciudad de México). Pero eso no es todo, el momento cumbre del eclipse será a las 18:17 UTC (12:17 p.m. hora Ciudad de México), donde podrás apreciar el eclipse total. Y si te pierdes esta hora tan importante, no te preocupes, ya que el eclipse continuará como un evento parcial hasta las 20:52 UTC (14:52 p.m. hora Ciudad de México).

Te puede interesar: El inesperado efecto de la Luna: ¿Por qué los días en la Tierra se están alargando?