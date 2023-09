Podemos coincidir en que todo lo referido a la belleza, es un aspecto un tanto subjetivo, porque es una realidad que las discrepancias con este aspecto se tornan inevitables. Ahora bien, siguiendo este aspecto mejor adentrarnos en un dato que puede serte significativo, así que hablemos de cuál es el animal más bello del mundo, según la Inteligencia Artificial.

Empecemos diciendo que, esto puede tornarse en un debate intenso y prolongado, pero no es esa nuestra intención. La realidad es que, mejor dejar ciertas cuestiones en claro, agreguemos también, que no hay que buscar a toda costa un ideal de belleza, pues ese camino no siempre lleva a buen puerto.

¿Cuál es el animal más bonito del mundo según la IA?

Dentro de los muchos animales y especies que ha considerado la Inteligencia Artificial, las conclusiones indican que las mariposas son las más bonitas. Incluso el Chat GPT afirma que “son conocidas por sus elegantes alas y una amplia gama de colores y patrones”.

Se han descrito 135.000 especies de mariposas y polillas. Dentro de ellas, tenemos a la mariposa búho, es una de las más grandes que tenemos en el mundo, esta especie la podemos encontrar en los bosques tropicales de Latinoamérica.

Finalicemos expresando que, la mariposa pertenece al grupo de los artrópodos, porque su cuerpo se divide en tres partes bien diferenciadas: cabeza, tórax y abdomen. Es muy fácil de identificar por sus alas largas y sus 6 patas.

Una de sus curiosidades, es que solamente puede levantar el vuelo si tu temperatura corporal es mayor a los 30 grados.