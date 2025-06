Papá de Ana Bárbara dice que su hija lo mandó a golpear

Ana Bárbara se encuentra metida en tremenda polémica luego de que su padre, don Antero Ugalde, alzara la voz nuevamente en contra de su propia hija, asegurando que la cantante no se preocupa por él y que incluso es capaz de mandarlo a golpear.

Y es que, de acuerdo con el señor, la famosa figura pública e intérprete de “Bandido” es una mujer fría y calculadora, aunque esto habría empeorado desde que se le vincula sentimentalmente con Ángel Muñoz.

Además, de que la actual pareja de Ana Bárbara también ha sido acusada de presuntamente violentar a los hijos de la famosa, cosa a la que reaccionó su padre asegurando que es ella misma quien se lo ha permitido.

¿Qué dijo el papá de Ana Bárbara sobre la cantante?

De acuerdo con declaraciones que dio don Antero en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que fue rescatada por ‘TVNotas’, él está arrepentido de haber apoyado la carrera musical de su hija, y la señaló de ser mala y de llegar al punto de provocar problemas familiares que estuvieron a nada de escalar hacia la violencia física.

Según el padre de Ana Bárbara: “Pancho estuvo a punto de venirme a pegar por su culpa”, insinuando que su propia hija es capaz de mandar a hacerle daño, y asegurando que a la famosa no le importa mucho si él vive o muere.

El señor también declaró que la intérprete de “La Trampa” y “Lo Busqué" no le envió ningún tipo de detalle por el Día del Padre, fecha que se celebró en México el pasado domingo 15 de junio, por lo que la calificó de ser una mala hija ya que no es la única fecha especial en la que no le ha hablado.

¿Por qué Ana Bárbara no le habla a su padre?

Recientemente la famosa no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero mantiene distancia de don Antero Ugalde desde hace tiempo ya que su relación siempre ha estado llena de tensión y de acusaciones de uno contra el otro.