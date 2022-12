Anna Ferro preocupa con mensaje sobre la muerte de Fernando del Solar.

En medio de la polémica con Ingrid Coronado por los bienes de Fernando del Solar, Anna Ferro decidió romper el silencio y en entrevista exclusiva para Venga La Alegría, reveló que las cosas no han sido para nada fáciles desde que el conductor partió de este mundo.

La terapeuta y coach de vida Anna Ferro nos dice cómo llevarnos mejor en pareja en tiempos de Covid.

En una primera entrega reveló que le gustaría tener un acercamiento con los hijos de Fer del Solar: “Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque ellos fueron como mis hijos también, pero sin descartar a su mamá porque su mamá tiene su lugar. Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó súper cubiertos en muchas cosas... no lo puedo decir y no quiero decir más”, declaró.

Anna también reveló que en su poder tiene algunos documentos, mismos que en su debido momento mostrará si es necesario. Así mismo, dijo estar tranquila y confiada de que los problemas con Ingrid se puedan solucionar de la mejor manera.

Fernando del Solar se le manifiesta a Anna Ferro

Sin embargo, llamó la atención cuando la viuda del actor dijo haber vivido un momento muy especial, el cual le sirvió de consuelo pues Fer se le manifestó desde el más allá.

“Había llorado muchísimo y dije que se me hacía injusto, estaba despotricando, decía que era injusta la vida por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido. Entonces estaba entre durmiendo cuando escucho y siento literal como mi brazo... como Fer me tomaba del brazo y me decía ‘Anna, aquí estoy, confía’”.

Anna Ferro revela que su hija también ha sufrido con la muerte de Fer del Solar

Anna Ferro reveló que no solo ella ha sufrido con la ausencia de Fer, sino también su hija Francesca, quien está viviendo un importante duelo.

“Escuchar llorar a mi hija por las noches era bastante complejo para mí y bueno, entendí que no necesito ser fuerte porque también escuchar el dolor de mi hija ha sido bastante difícil como mamá porque Francesca realmente vivió 24/7 con Fer durante cerca de seis-siete años. Somos dos mujeres que nos ha caído y nos ha cambiado el mundo 180°”, declaró.

¿Cómo saca fuerzas Anna Ferro? Ferro no quiere ser víctima de esta situación y saca fuerzas de flaqueza para darle un buen ejemplo a su hija. ”Tampoco quiero ser víctima porque muchas personas y mujeres se han quedado solas, con hijos y con temas legales, y también han pasado todo esto, entonces como que no soy la única. Entre nosotros mismos como seres humanos hay este tipo de ataques y no aprendemos”, añadió.

Por último, se disculpó con la prensa porque aún le cuesta dar entrevistas, ya que en ocasiones se malinterpretan las cosas, además de que no había tenido la confianza ni la fortaleza para hacerlo.