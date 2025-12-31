Los 7 básicos que no te pueden faltar en tu clóset en 2026

Sin duda las prendas básicas son esenciales en el closet de cualquier mujer, son piezas atemporales, que nunca pasarán de moda y siempre sacarán de cualquier apuro, además de que se ven bien con todo, es por eso que te contamos cuáles son las siete piezas básicas que debes tener en tu closet.

Abrigo negro: Sin duda 2026 inicia con un mes muy frío: enero, que es invierno. Tener un abrigo no solo te protegerá del frío sino que también te dará un look sofisticado y elegante. Lo puedes combinar con cualquier otra prenda de color y se verá muy bien.

Vestido negro: Esta prenda es una infaltable en el armario de cualquier mujer, misma pieza que Coco Chanel convirtió en algo esencial. El largo dependerá de cada persona, pero es preferible que esté por debajo de la rodilla para usarse en diversas ocasiones como noche o fiestas. Se puede combinar con tacones para una ocasión formal o bien, usar zapatos de piso casuales o incluso tenis para el día a día.

vestido negro|Crédito: Unsplash

Jeans de corte clásico: Sin duda los pantalones no pasan de moda, son cómodos y combinan con cualquier otro elemento. Es preferible que los pantalones sean de mezclilla. Si lo que buscas es algo casual que sea en tono claro, pero si lo que requieres es formalidad, elige un tono más fuerte. Esta prenda es combinable con tacones, chamarras, abrigos, botas, sudaderas y cualquier accesorio.

pantalones de mezclilla|Crédito: Unsplash

Blusas tipo body: Estas prendas definitivamente todas las mujeres deben tenerlas, si es en estos tonos mejor: blanco, negro, nude y café. Las piezas pueden ser en manga corta o larga, la elección dependerá de la comodidad de cada mujer.

Blazer: Los sacos son un gran complemento en cualquier look, por lo que te sugerimos tener al menos dos en tu armario en color negro y azul marino. Estos tonos dan formalidad y son combinables con otros colores. Son ideales para la oficina y cualquier evento. Si eliges piezas con hombreras muy pronunciadas, ese toque te hará ver como una mujer imponente y segura de sí misma.

Blusas en cuello de tortuga: Estas prendas son ideales para el frío, pero también para ser la base de un look que puede llevar mucho color y otros accesorios que lo hagan resaltar. Por ejemplo, puedes combinar esta prenda con un pantalón formal, usar tacones y una bolsa de algún color llamativo. Busca blusas que sean de gran calidad para que te duren mucho tiempo.

blusa cuello de tortuga|Crédito: Unsplash

Botines negros: Este calzado es un básico para cualquier mujer. Los botines se pueden usar con looks casuales como jeans y blusas, pero también con pantalones formales y sacos. Además, nunca pasan de moda y hoy en día hay en muchos modelos y calidades.

Recuerda que una de las cosas más importantes al vestir estas prendas es que lo hagas con seguridad, que te sientas cómoda y puedas disfrutar de las combinaciones que prefieras. Utiliza la ropa a tu favor para sentirte bien contigo misma e irradiar todo aquello que te caracteriza.