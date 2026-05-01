¿Quién es Natalia MX, la mexicana que peleará en La Velada del Año 2026?

La Velada del Año VI (2026), evento realizado por Ibai Llanos, se llevará a cabo en tres meses y las personas que se enfrentarán en el ring ya han sido anunciadas, es por eso que en esa ocasión te decimos quién es Natalia MX, la creadora de contenido mexicana que participará en uno de los combates.

¿Quién es Natalia MX, la influencer que peleará en La Velada del Año 2026?

Natalia MX es una reconocida streamer y creadora de contenido que ha destacado en áreas como los videojuegos (uno al que más enfoque le ha puesto es “Valorant”) y el fútbol. Actualmente es presidenta de Cuervos en la Queens League Americas. Es muy activa en redes sociales como Twitch, TikTok e Instagram. Tiene 26 años de edad ya que nación el 01 de abril del 2000 y conserva una gran comunidad en redes. En la Velada del Año 6 su rival será Clersss, una famosa creadora de contenido española enfocada en temas de humor y estilo de vida.

¿Cuándo y dónde será La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6, evento de entretenimiento creado por Ibai, se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en España. La hora de este evento será a las 19:00 (hora peninsular española). Sin embargo, estos son los horarios en los que se llevará a cabo en países de LATAM:

México (CDMX): 11:00 horas

Costa Rica: 12:00 p.m.

Argentina/Chile: 14:00 horas

Colombia/Perú: 12:00 horas



¿Cuál es la cartelera oficial y completa de La Velada del Año 2026?

La Velada del Año está conformada por diez combates, donde uno es el estelar y otro el coestelar. En esta ocasión es la primera vez que dos artistas musicales se enfrentarán (Lit Killah vs. Kidd Keo), hecho que ha sorprendido a muchas personas.

Combate Estelar: The Grefg vs. IlloJuan

Coestelar: YoSoyPlex vs. Fernanfloo

Rivers vs. Roro

Gero Arias vs. ByViruzz

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Clersss vs. Natalia Mx (México)

Fabiana Sevillano vs. La Parce (Colombia)

Edu Aguirre vs. Gastón Edul (Argentina)



¿Dónde ver La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 será transmitida a través del canal de Twitch de Ibai Llanos así como en sus cuentas de YouTube y TikTok por lo que te recomendamos conectarte en punto para no perderte ningún detalle de este gran evento.