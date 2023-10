Antonio Pérez Garibay revela si asistirá a la boda de Michelle Salas

Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez y amigo de Luis Miguel, revela que no asistirá a la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz Granados. No obstante, le envió sus mejores deseos a la pareja y sobre todo al cantante.

¿Qué dijo Antonio Pérez Garibay? En exclusiva para Ventaneando, Antonio Pérez Garibay declaró que no tienen por qué invitarlo a la boda de Michelle Salas. “Yo solamente les tengo un gran cariño, pero a lo mejor ellos no lo tienen hacia nosotros, pero soy respetuoso”.

Antonio Pérez Garibay tampoco está invitado a boda de Michelle Salas

“Yo no he convivido con Michelle para nada ni con los otros hijos de Luis Miguel. Yo con los que he convivido es con Luis Miguel, con Sergio y con Alejandro”, recalcó el padre de Sergio Pérez, piloto de Fórmula 1.

¿Dónde será la boda de Michelle Salas?

Sobre el lugar donde se llevará a cabo el enlace, don Antonio dijo no saberlo; sin embargo, aseguró tener una idea de dónde podría ser gracias a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel.

“Déjame decirte, por ahí vi que ‘Picha’ andaba en Italia, no sé si viste que ‘Picha’ ya está por allá, entonces, te echaría yo una mentira al decirte que va a ser en Italia o que va a ser en Madrid o va a ser en cualquier otra parte. Lo único que vi es que ‘Picha’ ya estaba en Italia”, recalcó.

¿Luis Miguel ya le dio el anillo a Paloma Cuevas?

En torno al anillo de compromiso que Luis Miguel ya le habría entregado a Paloma Cuevas con miras a contraer matrimonio con ella, Antonio Pérez Garibay dijo que “sería maravilloso, se me hace una pareja increíble, para mí, en lo personal Paloma es una reina”.

Finalmente, don Antonio aprovechó nuestra charla para enviarle un mensaje a Luis Miguel, pues no duda que tras la boda de Michelle venga una nueva etapa para el cantante, la de abuelo. “Después de los hijos está la octava maravilla que son los nietos, entonces, ahí yo le recomiendo que disfrute mucho, que sea feliz, que se olvide de todo lo demás, que cante, que baile, que disfrute a su hija y que disfrute este gran evento si él va a estar por allá”.