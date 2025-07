TV Azteca te lleva a disfrutar el concierto The Beatles Symphonic Fantasy este 3 de julio de 2025

TV Azteca te lleva a los mejores eventos de música y en esta ocasión, te informamos que podrás ir al concierto The Beatles Symphonic Fantasy, que se llevará a cabo el próximo 3 de julio de 2025 en la Arena Ciudad de México.

¿Qué tienes qué hacer? Para obtener uno de los pases dobles, lo único que tienes que hacer llenar el siguiente cuestionario, y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo:

<a href="https://tvaztecadigital.formstack.com/forms/boletos_arenacdmx_beatles_symphonic_fantasy” title="Online Form">Online Form - BOLETOS ARENA CDMX - The Beatles Symphonic Fantasy</a>

¿Qué es The Beatles Symphonic Fantasy?

Hablar de The Beatles es, sin lugar a dudas, hablar del grupo musical más grande que ha existido en la historia de la humanidad, el cual rompió paradigmas y estereotipos en la década de los 60.

24 sencillos en primer lugar de las listas de popularidad y más de mil millones de discos comprados por sus innumerables fans alrededor del mundo, el también llamado Cuarteto de Liverpool posee el Guinness World Record a la banda más vendida de la historia.

Esto ha dado pie a miles de bandas tributo a la agrupación en todo el orbe, pero definitivamente ninguna como The Beatles Symphonic Dantasy, la cual dirigida por Damián Mahler llegará a la Arena Ciudad de México a llenar de la magia musical de la banda británica, y en la cual brillarán muchos de sus grandes éxitos mundiales. The Beatles Symphonic Dantasy es una invitación masiva a emocionarse y celebrar a The Beatles.

Este espectáculo fusiona el poder y grandeza de una orquesta sinfónica con los arreglos únicos del reconocido Maestro Damián Mahler y la participación de los músicos cuidadosamente seleccionados por The Cavern Club.