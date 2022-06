Así anuncia Shakira su separación de Gerard Piqué.

Lo que parecía ser un secreto a voces al fin se ha confirmado. Luego de que la cantante colombiana Shakira confirmara que se está separando del defensor central del FC Barcelona, Gerard Piqué, quien le habría sido infiel con una joven de 20 años.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, publicó la cantante en un pequeño comunicado que se da después de que diversos medios europeos aseguraran que Piqué le habría puesto los cuernos a Shakira.

El podcast Mamarazzis reveló el pasado miércoles esta situación y posteriormente dio más detalles sobre la tercera en discordia, que aparentemente sería una joven de 20 años.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)… me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar… me dicen. Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

“Una rubia de unos 20 años. Está estudiante y trabaja como azafata de eventos”, añadieron, al tiempo que Lorena Vázquez señaló que “la aparición de esta joven en la vida de Piqué, podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal, pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos”.

¿Shakira sufre crisis de ansiedad?

Las declaraciones de Shakira confirmando la ruptura llegan después de diversos rumores sobre la crisis por la que estaría pasando la pareja debido a la infidelidad del futbolista, pues hace unas horas, la revista ¡Hola! Reveló que el pasado 28 de mayo, Shakira habría acabado en un hospital por un posible ataque de ansiedad.

Sin embargo, la cantante salió a desmentir esto y aseguró que las imágenes correspondían a una caída que sufrió su padre, quien ya se encuentra recuperándose, y que nada tiene que ver con un ataque de ansiedad.