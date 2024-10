Anuncian apoyo de 7 mil pesos para adultos mayores con INAPAM

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es uno de los organismos más importantes para las y los mexicanos de la tercera edad, pues les ofrece distintos programas, apoyos sociales y descuentos en productos y servicios al ser uno de los sectores más vulnerables de la población.

Muchos piensan que los adultos mayores ya no tienen la necesidad de trabajar debido a que gozan de una pensión; sin embargo, muchas de las personas de la tercera edad se ven obligadas a trabajar para poder solventar sus gastos, pues no cuentan con apoyos de jubilación o lo que reciben no es suficiente.

Estos son los requisitos para recibir los 7 mil pesos del INAPAM

El INAPAM ha ofrecido un apoyo económico para todos los adultos mayores que sufran de desempleo y no cuenten con los requisitos para poder recibir más de 7 mil pesos a través de la Vinculación Productiva en la que se les dará un empleo remunerado, o bien, se les propondrán actividades para que puedan generar un ingreso extra.

El INAPAM ha creado un convenio con diferentes empresas, especialmente en el sector restaurantero y de comida rápida, ofreciendo sueldos que van desde los 7 mil pesos mensuales más las prestaciones de ley, siendo el requisito más importante tener 60 años de edad o más.

Esto debido a que muchos adultos mayores se ven obligados a trabajar aún durante la tercera edad, siendo más complicado que se les contrate y sufriendo diversas injusticias y hasta discriminación.

A pesar de que muchos jubilados cuentan con sus pensiones mensuales que fueron cotizadas ante el ISSSTE o IMSS, existen otros adultos mayores que se desempeñaron en el empleo informal y ahora deben continuar trabajando para poder tener recursos suficientes para sus gastos en medicinas, vivienda, vestimenta y alimentación, entre otros.

Cabe destacar que el INAPAM también ofrece la credencial con la que las personas de 60 años o más podrán recibir importantes descuentos y servicios gratuitos.