Estas son las aplicaciones que nunca debes instalar en tu celular.

Al momento en el que adquirimos un celular, nos encontramos con todo tipo de aplicaciones que ya vienen incluidas en el equipo, la mayoría de ellas nos hacen la vida mucho más sencilla. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones que nunca deberías de tener en tu dispositivo.

En la actualidad, hay una cantidad infinita de apps para utilizar y, aunque la mayoría debe cumplir con ciertos estándares de seguridad, eso ya no es una garantía.

¿Cuáles son las aplicaciones que nunca debes instalar en tu celular?

La primera son las famosas aplicaciones de teclado, ya que desde el principio debes de tener en cuenta que esta aplicación verá absolutamente todo lo que escribas, sin importar a quién o de qué manera. Por ese motivo, generan una gran preocupación en cuanto a la privacidad.

El riesgo es aún más grave con la aplicación APK, la cual no tiene licencia, es decir, no está en la Play Store, donde muchas veces son sitios maliciosos que pueden ingresar algún programa maligno a tu dispositivo.

Luego contamos con aplicaciones antivirus, donde los especialistas afirman que esto dentro de iPhone es muy inútil a causa de las protecciones integradas de Apple.

En cuanto a los dispositivos Android, la recomendación es no descargar aplicaciones si no tienen un sitio oficial. Seguramente tu equipo no necesita un antivirus, solo que tengas la costumbre de bajar continuamente aplicaciones fuera de Google Play Store, situación que no es nada recomendado por los expertos en seguridad.

Y para cerrar, las aplicaciones para linterna, las cuales son completamente innecesarias, ya que todos los celulares lo incluyen por defecto. Si buscas “linterna” en Google Play Store verás que aún existen muchas aplicaciones, donde la mayoría tiene una publicidad invasiva y piden permisos adicionales, por lo que no vale la pena poner en riesgo tus datos.