Aracely Arámbula envía polémico mensaje a Luis Miguel por abandonar a sus hijos.

El cantante suele estar involucrado en muchas situaciones polémicas que tienen que ver con su vida privada. Ahora bien, en esta oportunidad hay un nuevo capítulo debido a que Aracely Arámbula le envió un polémico mensaje a Luis Miguel por abandonar a sus hijos.

La actriz en varias ocasiones ha manifestado que no cuenta con el apoyo económico del cantante para la crianza y manutención de sus hijos Miguel y Daniel Gallego. Una vez que finalizó la relación entre ambos las cosas se pusieron tensas después de que él se desentendiera de sus obligaciones y responsabilidades como padre.

Ante dicha situación, Aracely Arámbula llegó a afirmar que era madre soltera, pero recientemente se explayó con un polémico y contundente mensaje para el intérprete de “Por debajo de la mesa”, “Hasta que me olvides” y “La incondicional”, entre muchas otras.

¿Cuál es el polémico mensaje que Aracely Arámbula le envió a Luis Miguel por abandonar a sus hijos?

Al enterarse que Luis Miguel dejó la soltería y comenzó una relación con Paloma Cuevas, Aracely se expresó afirmando que “ser mamá soltera es muy difícil, la verdad; admiro a las mujeres, por ejemplo, aquí en México y en muchos países, en toda Latinoamérica, porque es pan nuestro de todos los días”, fue así como dejó en claro que no cuenta con el apoyo del papá de sus hijos.

¿Lo que dijo Carlos Bremer es mentira?

Esto se contradice con las declaraciones del empresario Carlos Bremer, amigo cercano de Luis Miguel, que afirmó que el cantante ya había cubierto todas sus deudas incluida la que tenía con los hijos de Aracely, aunque no emitió opinión alguna sobre la relación del intérprete de boleros con Miguel y Daniel, pero la misma Arámbula dijo que esto no era cierto y que el oriundo de Puerto Rico no cumple con la parte que le corresponde.