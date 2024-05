Ari Borovoy advierte que pronto saldrá la verdad a la luz sobre la disolución de OV7

Para nadie es un secreto que desde hace algunos años la relación entre los integrantes de OV7 quedó afectada, luego de que varios de ellos se quejaran de los manejos que Ari Borovoy hizo como mánager original de su gira del reencuentro.

De hecho, en una reciente entrevista Mariana Ochoa lo señaló como responsable directo de la división del grupo y finalmente de su desintegración. Ante ello, Ari, quien ha sido objeto de abucheos y descalificaciones sobre el escenario, se defiende y asegura que algún día la verdad saldrá a la luz.

Te puede interesar: Larisa Mendizábal no quiere que su ex le dé pensión por 10 años más

¿Qué dijo Ari Borovoy?

En una charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Ari Borovoy declaró que “el día del 90’s Pop Tour donde estuve arriba del escenario y recibí el abucheo y que no estaba Erika y que solo estaba Óscar, Mariana y Lidia. Lo único que dije y lo sostengo es ‘tiempo al tiempo, yo estoy sereno porque sé perfectamente qué es lo que hice’”.

“No he abierto la boca porque hay un contrato y cuando llegue el fin definiré y decidiré si platico o no platico, mientras tanto, bueno pues ella o quien quiera decir u opinar, dejar entredicho, desdecir, pedir perdón después, llorar y decir ‘sí, lo pensé pero no lo dije’. Yo lo único que puedo decir es tiempo al tiempo”, recalcó Ari Borovoy.

¿Iniciará un proceso legal contra Mariana Ochoa?

Al preguntarle si iniciará un proceso legal contra su excompañera de OV7, Ari Borovoy dijo que “no, de ninguna manera, No le veo el sentido y dañando mi imagen es parte dé. Yo estoy muy claro de qué es lo que he hecho y qué es lo que no he hecho. La gente no tiene esa claridad pero yo estoy seguro que en algún momento lo van a saber, aparte que con el tiempo se han dado cuenta poquito a poquito”.

Te puede interesar: Gerardo Bazúa, resignado a tener relación complicada con Paulina Rubio

¿Ari Borovoy no quiso reconciliarse con Mariana Ochoa? Por último, Ari Borovoy desmintió a Mariana Ochoa, quien lo acusó de no haber querido reconciliarse con ella tras 35 años de amistad.

“Nada de lo que se comentó en esa última entrevista, nada es verdad, pero como les dije ‘tiempo al tiempo y gracias por estar aquí’. Nos vemos prontito”, agregó Ari, quien acudió a la presentación del nuevo musical “La vida es mejor cantando”, del escritor José Manuel López Velarde.

También te puede interesar: Juan Osorio revela que él ya planeaba bioserie con Carmen Salinas