Ari Borovoy destapa traición de OV7; esto fue lo que le hicieron

OV7, grupo musical de pop formado en 1989 bajo el nombre de ‘La Onda Vaselina’ y posteriormente (en el año 2000) hizo su transición al nombre que actualmente todos conocemos, ha estado en medio de muchas polémicas en los últimos meses, y ahora, una más se suma a la lista, pues uno de los integrantes, Ari Borovoy , reveló que sufrió una traición por parte de los otros miembros de la banda.

Ari Borovoy destapa traición de OV7

Fue a través del podcast “We Are Brave”, del exjugador de fútbol Miguel Layún que Ari Borovoy se abrió para revelar que sufrió una traición por parte de tres de sus compañeros de la banda. De acuerdo con sus declaraciones, hay muchas secretos en torno a la relación con los integrantes de OV7 .

“Ha sido un tiempo que no han parado los dimes y diretes”, expresó, posteriormente agregó que todo lo que sea mencionado es falso: “Se han aprobado un poquito de que yo no he abierto la boca y no la abro, no por otra cosa, son porque la realidad es cabr*na y siento que estos fans del grupo no tiene y no deben ni están preparados para saber qué fue lo que realmente pasó”, señaló el también empresario.

Así mismo, expresó sentir un profundo dolor y decepción debido a la traición por parte de algunos integrantes de OV7: “Dicen que la traición de un amigo es más carroña que el odio de un enemigo y es cierto”, comenzó. “Lo estoy platinado por primera vez porque no tengo ya por qué no contarlo, eso me dolió mucho porque hay líneas que n ose cruzan, hay códigos que se deben respetar y me dolió muchísimo cómo hicieron las cosas en este caso”, agregó.

¿Quiénes son los integrantes que traicionaron a OV7 y a Ari Borovoy?

Cabe señalar que Borovoy no mencionó nombres, pero se sabe que Mariana Ochoa , Lidia Ávila y Óscar Schwebel no fueron considerados en la próxima presentación de OV7 en el 90’s Por Tour en la Arena Ciudad de México este viernes 21 de marzo de 2025.

En este sentido, el cantante aseguró que no hablará más respecto a la verdad detrás del por qué dichos integrantes han decido mantenerse distantes de la banda y de los otros miembros: “Yo me quedo callandito, sigo avanzando, trabajando y sigo trabajando con tanta gente, tantos años atrás que no ha habido quejas, sino agradecimientos”, sentenció.