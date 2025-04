Ariadne Díaz reveló que una niñera intentó separarla de su esposo

Uno piensa que las cosas de engaños en casa por culpa de algunas personas que ayudan en el hogar son asuntos de telenovelas. Sin embargo, las problemáticas de este tipo son más comunes de lo que pensaríamos y Ariadne Díaz declaró algo que dejó realmente sorprendidos a propios y extraños.

La actriz de 38 años comentó que su familia se tambaleó recientemente por la intromisión de una persona que les quiso dañar de manera severa. Y es que la búsqueda de este tipo de ayudas (niñeras) se concreta con muchas malas experiencias en las primeras ocasiones. ¿Pero qué pasó entre Ariadne Díaz y su esposo?

Ariadne Díaz sufrió mucho con una niñera que les mentía

Cuando ambas personas en casa se dedican a distintos tipos de actividades se complica la situación del cuidado con los hijos. Mientras unos acuden con las abuelitas o familiares más cercanos, otros apuestan por la solución de las niñeras. Allí se puede acudir a recomendaciones de algunos cercanos o empleadas/os directamente de agencias.

Sin embargo, nada te asegura que la persona en cuestión cuide bien de tus hijos o que no se dedique a entrometerse en casa. Y es que Ariadne declaró que por culpa de esta persona, Marcus Ornellas y ella ya se estaban peleando de manera continua. Por ello, al darse cuenta de los planes de la mencionada persona, simplemente la despidieron.

Ambos se dieron cuenta que esta persona inventaba cosas para ponerse en contra entre esposos e incluso su hijo era parte del cruce de declaraciones para generar confusión en el núcleo familiar. En esta charla con diversos medios también indicó que ese problema ya es cosa del pasado, pero que fue una experiencia bastante desagradable.

¿Quién es Ariadne Díaz?

La actriz nacida en Puerto Vallarta tiene una larga experiencia en el medio, pues participó en casi 20 series y telenovelas. También tiene su respectiva experiencia en cine gracias a películas como ‘3-6 Until Sunrise’, ‘Te Juro Que Yo No Fui’ y el ‘Testamento De La Abuela’. Es decir, ha hecho una carrera bastante fructífera, aunque en estos momentos no es la actriz más presente dentro del medio nacional.

