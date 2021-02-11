Marcus Ornellas pone un alto a los juicios y señalamientos luego de que su hijo jugó con ropa de su mamá.

Vaya polémica que se desató a raíz de unos videos que Ariadne Díaz publicó en redes sociales, en los que festeja las travesuras de su pequeño hijo Diego, quien aparece vestido con falda y tacones suyos, donde más de uno la tachó de irresponsable por alentar al niño a vestir ropa de mujer.

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Por lo que en exclusiva Marcus Ornellas, esposo de la actriz y padre del pequeño, revela su opinión al respecto.

Existen dos maneras de entender esa actitud que tuvo Diego, al ponerse los zapatos. Sinceramente, te voy a dar un ejemplo, yo jugaba con muñecas de niño, yo jugaba con más niñas que con niños. Creo que el problema, la maldad, la malicia está en los adultos, en interpretar ese tipo de actitudes. En su cabeza él está poniendo la ropa de mamá y está bien, así como se pone los zapatos y la ropa de mamá, se pone los zapatos de papá y no hay ningún problema

El actor aseguró que nunca se molestaría por ese tipo de situaciones con su hijo, ya que solamente es un juego.

Jamás me molestaría de verlo poniendo la ropa de su mamá o el vestido, él está jugando. Y si yo llego y le digo ‘Diego no hagas eso, porque eso es cosa de niñas’, eso para mí es un absurdo

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También, aprovechó para hacer pública su molestia contra quienes también criticaban que el niño tuviera pelo largo, hasta apenas hace unos días.