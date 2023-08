Así fue arrestado el rapero Tekashi 6ix9ine en Florida, Estados Unidos (VIDEO)

El pasado 9 de agosto, el controvertido rapero Daniel Rodríguez, conocido como Tekashi 6ix9ine, fue arrestado en el condado de Palm Beach, Florida.

¿Por qué arrestaron a Tekashi 6ix9ine?

El incidente que llevó a su detención se remonta al 11 de junio, cuando las autoridades lo sorprendieron circulando a una velocidad excesiva de 218 km/hr en su Lamborghini SUV 2018 por la autopista Florida’s Turnpike, al sur de Boynton Beach.

A pesar de la gravedad de la infracción, Tekashi no fue detenido en aquel momento, sino que se le impuso una multa de USD 1.500 dólares y se le instruyó a comparecer ante el tribunal en una fecha posterior.

Esa fecha llegó el 12 de julio, pero el rapero nunca se presentó ante el tribunal, lo que resultó en la emisión de una orden de aprehensión en su contra. Como resultado, la noche del 9 de agosto, Rodríguez fue arrestado por las autoridades y llevado a la cárcel del condado de Palm Beach.

Así fue el momento de arresto de Tekashi 6ix9ine

Las imágenes captadas por la cámara corporal de uno de los agentes muestran al rapero en el asiento del conductor, entregando sus documentos al oficial. Después de que los documentos fueran verificados en la patrulla, el oficial regresó al vehículo y solicitó al músico que saliera del automóvil, momento en el que fue esposado por la ayudante del sheriff bajo una orden judicial.

En el video, Tekashi parece visiblemente confundido y cuestiona a la oficial por la razón de su arresto. La respuesta es una orden de tráfico pendiente, a lo que el rapero responde sorprendido: “No lo sabía”. Así mismo, 6ix9ine alegó que nunca recibió la multa en cuestión.

¿Cuántos años de sentencia le dieron a Tekashi 6ix9ine?

A pesar del escándalo y la breve estancia tras las rejas, Tekashi 6ix9ine logró asegurar su liberación al pagar una fianza de USD 2.000 dólares, lo que le permitió abandonar la cárcel en cuestión de horas.

Yailin La más viral reacciona al arresto

Tras dicho acontecimiento, la reacción de su pareja, la también rapera Yailin La más viral, no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, compartió una imagen de Daniel siendo procesado acompañada de la leyenda “ves lo que te pasa cuando no me haces caso”. Poco después, publicó una fotografía junto a Tekashi después de su liberación, con el mensaje “colaboradores de la vida”.

