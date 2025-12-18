Tragedia de Ángela Aguilar: Arrestan al sospechoso de matar a su estilista

Casi tres meses después del asesinato de Miguel Ángel de la Mora, conocido en el medio artístico como Micky Hair, las autoridades mexicanas confirmaron la detención de José Eduardo Balvanera, señalado como uno de los presuntos responsables del crimen. El estilista, de 28 años, era reconocido por su trabajo con celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón. Fue abatido a tiros la noche del 29 de septiembre de 2025 a las afueras de su estética en la colonia Polanco, Ciudad de México.

Así detuvieron al sospechoso en Azcapotzalco

De acuerdo a los reportes oficiales, Balvanera fue capturado en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco y trasladado a un centro penitenciario al oriente de la capital mexicana. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que enfrenta cargos por homicidio calificado y que se encuentra bajo investigación para determinar su relación con los autores materiales del ataque.

Detenido José Eduardo Balvanera

Las indagatorias señalan que José Eduardo habría realizado labores de vigilancia previas al ataque, identificando los movimientos y rutinas de la víctima. Además, se le acusa de coordinar a los agresores que ejecutaron el homicidio. Según el periodista Carlos Jiménez, el detenido habría conducido un vehículo blanco que funcionó como “muro”, bloqueando la visibilidad de testigos y facilitando la huida de los responsables, quienes escaparon en una motocicleta negra tras disparar contra De la Mora.

Amigo y estilista de Ángela Aguilar

La muerte de Micky Hair conmocionó al mundo del espectáculo mexicano. Reconocido por su talento y cercanía con artistas jóvenes, el estilista había construido una sólida reputación en la industria de la moda y la belleza. Su trabajo con Ángela Aguilar lo convirtió en una figura clave dentro del círculo artístico, y su asesinato generó indignación entre colegas y seguidores.

¿Qué dicen las investigaciones del caso Micky Hair?

El análisis de cámaras de videovigilancia permitió identificar la logística del ataque y la participación de varios individuos. La Fiscalía capitalina aseguró que la detención de Balvanera es solo un paso en el proceso y que las investigaciones siguen abiertas para capturar a todos los responsables. El caso cuenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia, quienes trabajan en conjunto para esclarecer el crimen.

La detención de uno de los presuntos implicados representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para Miguel Ángel de la Mora. Sin embargo, familiares, amigos y clientes del estilista esperan que las autoridades logren identificar y procesar a todos los responsables de un asesinato que dejó una profunda herida en la comunidad artística mexicana.