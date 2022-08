Arrojan botella a Santa Fe Klan en pleno concierto y así reaccionó el rapero.

Santa Fe Klan sigue demostrando por qué Marvel se fijó en él para formar parte del soundtrak oficial de “Black Panther” y dio un exitoso show en Texas donde sus fans abarrotaron el Moody Center; sin embargo, el comportamiento del público no fue el óptimo.

Santa Fe Klan contó la manera en la que estará en el mundo Marvel.

Ángel Jair Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, se molestó cuando un fan arrojó una botella de vidrio al escenario, la cual pudo ser detenida por el cantante guanajuatense que identificó a la persona responsable.

Después del lamentable suceso, el rapero se dirigió hacia donde se encontraba el gracioso que arrojó la botella de vidrio y les pidió a los elementos de seguridad que lo retiraran del concierto, pero los ánimos se calentaron y la cosa se complicó, incluso, el cantante se ofreció a ayudar a los elementos de seguridad.

En un video que publicó en sus redes sociales, el intérprete de “Debo entender”, “Así soy” y “Mar y tierra”, entre otras, aclaró lo sucedido y dijo que no trata mal a sus fans, incluso, prometió compartir video de lo acontecido.

“Una disculpa por el desma…, yo no le falto el respeto a mis fans, los quiero un chin…, pero hay gente que paga un chin… para ir a hacer desma…”, dijo Ángel Jair Quezada después de que en un video compartido por Chisme No Like se observara que lanzó una patada presuntamente contra la persona que arrojó la botella.

¿Cómo ha crecido Luka? Un mes ha pasado desde que Luka llegó a este mundo para alegrar las vidas y los corazones de Santa Fe Klan y su novia Maya Nazor, por ello, la influencer compartió una nueva fotografía de su primogénito, misma que arrancó suspiros a sus fans.

Maya Nazor publicó en días pasados una fotografía de su bebé, la cual cautivó a sus seguidores. Son pocas las ocasiones que la pareja deja ver a su pequeño, por lo que sorprendió que la influencer lo hiciera. “Te amo mi chiquito hermoso, eres todo para mí”, escribió Nazor en su historia de Instagram, la cual acompañó con el tema “Luka” que Santa Fe Klan compuso para su primogénito y donde se pueden ver los piecitos del bebé.