Arturo Carmona grita a los cuatro vientos su romance con Emilia Bragado

Arturo Carmona ya no oculta más su romance con Emilia Bragado, a quien conoció en la obra “Perfume de Gardenia” y, con quien este jueves, acudió de la mano a la alfombra roja de “Cirque Du Soleil: Kurios”.

Sin embargo, y tal como en un inicio lo confiesa, antes de hacer su relación completamente pública, la bailarina tuvo que pasar por un difícil filtro y es el de su hija Melenie.

¿Qué dijo Arturo Carmona?

En exclusiva para Ventaneando , Arturo Carmona dijo que “mi hija conoció a Emilia antes de que fuéramos novios. Mi hija vino a México a verme a la obra de teatro y nos fuimos a cenar ya en la madrugada porque ves que terminamos tarde”.

Te puede interesasr: Seguimos los pasos de Verónica Castro en su gran regreso a España

“Mi hija iba con un pelotón, un séquito, un filtro muy importante”, dijo entre risas Arturo Carmona y agregó que Melenie iba con sus dos mejores amigas: “Una de ellas es su prima y la otra es su mejor amiga y la quiere como prima, y pues bueno Emilia, pasó un filtro muy importante”.

“Antes de que yo le preguntara, me dijo: ‘Papi, me cae súper bien Emilia’ y dije ‘ya estoy del otro lado’. Además, Barbie y Evelyn que iban, también les cayó muy bien y fue un gran paso”, agregó.

“Es algo muy importante para mí que mi hija, obviamente el ojo de una mujer, el ojo de mi hija, pues se haya hecho presente”, acotó.

Te puede interesar: Laura Zapata se conmovió hasta las lágrimas con mensaje de Camila Sodi

A tres meses de relación, Arturo Carmona se dice contento y motivado. “Estamos muy felices, hay cosas que no se pueden ocultar”.

¿Qué dijo Emilia Bragado sobre su romance? Emilia Bragado no se quedó callada y aseveró que “(estoy) muy bien, muy a gusto. Básicamente lo que le había pedido a Dios y al Universo, así que me encanta”.



¿Cómo es Arturo Carmona?

Emilia Bragado reveló que Arturo Carmona es muy atento como novio y en ocasiones le “llama la atención porque en Argentina no estamos acostumbradas a tantas atenciones y me encanta, me enamora mucho”.