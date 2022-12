Arturo Islas Allende sufre aparatoso accidente y casi pierde la vista.

El activista Arturo Islas Allende, de 33 años, encendió las alarmas luego de compartir en sus historias de Instagram que sufrió un aparatoso accidente por el que casi pierde la vista.

¿Quién es Arturo Islas Allende? Es un productor y conferencista que nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1986, es hijo único del primer matrimonio de sus padres, es el mayor de sus medios hermanos. Vivió su infancia en Coyoacán, al sur de la CDMX.

Años después se mudó a Morelos junto con su padre. Posteriormente, se preparó como actor, estudiando en México y en el extranjero. Incursionó como actor en la serie “Morir en Martes”.

Se involucró como productor y actor al interpretar al personaje principal de “Collin” de la puesta en escena de “El Knack”. Años más tarde, decidió incursionar en la serie de naturaleza de animales mexicanos “Indomable x Naturaleza”.

Formó parte del equipo que TV Azteca envió a la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde llevó a los televidentes a conocer la fauna rusa. También estuvo presente en la Copa Oro y Copa América con capsulas similares. Actualmente, es uno de lo de los influencers mexicanos con más impacto y más reproducciones.

¿Qué le pasó a Arturo Islas Allende?

A través de su cuenta de Instagram, Allende publicó una serie de historias en donde reveló lo que le pasó. En una primera imagen escribió: “Con la noticia de que compramos un buen de juguetes que vamos a regalar hoy a niños de muy bajos recursos que difícilmente sus papás en Navidad pueden comprarles algo... Y tuve un accidente en la gasolinería...”.

En una segunda historia aparece una fotografía de su ojo sumamente irritado con algunas manchas y la acompañó con el texto “resulta que…”.

En la tercera publicación explicó lo sucedido y dijo que “estábamos en la gas inflando los balones para los niños y me entró una llamada de teléfono, no me di cuenta de que estaba inflándose mucho el balón y me explotó en la cara el balón. Veo borroso del ojo, ya ayer fui al oculista, se me rayó la córnea, me impactó con la retina y éste es el impacto por afuera, pero me alcanzó a pegar en el ojo. Ya le pedí al doctor que me mande (las imágenes) de cómo se ve la córnea rayada porque me pusieron una luz especial, para compartírselos. Estoy bien hoy vamos a ir a repartir los regalos, pero sí estuvo medio gacho porque me asusté mucho”.

¿Qué pasará con sus ojos y su vista?

En la misma publicación Arturo Islas Allende preguntó si a alguien más le había pasado algo igual o similar, pero llamó la atención el pequeño texto que publicó en donde aseguró que el médico le dijo que en unos días volvería a ver bien.