Asesinan a famoso cantante en restaurante: así fueron los hechos.

El día de ayer (12 de septiembre) se reportó la lamentable muerte del famoso cantante de rap Rakim Hasheem Allen, mejor conocido como PnB Rock, quien se encontraba en el restaurante Roscoe’s Chicken and Waffles de Los Ángeles junto a su novia, pero fue asesinado de un disparo.

De acuerdo con Kelly Muniz, policía de Los Ángeles, se produjo un tiroteo en el restaurante cerca de las 13 horas en el establecimiento ubicado en Main Street y Manchester Avenue donde PnB Rock publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con su ubicación y después la borró.

“Le disparó la víctima y salió corriendo por la puerta lateral hacia un automóvil que se escapaba y luego huyó del estacionamiento”, declaró.

¿Quién fue Pnb Rock? PnB Rock, mejor conocido como Rakim Hasheem Allen, nació en Philadelphia, Pensilvania el 9 de diciembre de 1991. Incursionó en el mundo de la música donde se desempeñó como rapero, entre sus más grande éxitos destacan “Middle Chiled”, “Cross me”, “Horses” y “No piensa”. Contaba con más de 2 millones de followers en Instagram, red social donde se mantenía muy activo y compartía historia de su música y al lado de su novia.

Su infancia no fue sencilla, su padre fue asesinado cuando apenas tenía 3 años, por lo que quedó bajo el cuidado de su madre, en la adolescencia fue enviado a un centro de menores por cometer algunos robos y peleas en su escuela. A los 19 fue condenado a 33 meses en prisión por posesión de drogas y demás crímenes.

Una de sus mayores inspiraciones para dedicarse a la música fue Drake y su sencillo “Take Care”, así como 2Pac, R&B y Jodeci. A lo largo de su carrera colaboró con grandes artistas de la talla de Ed Sheeran, Chance the Rapper y Atlanta YFN Lucci, con este último interpretó “Everyday we lit”, tema que se posicionó en el sitio 33 del Billboard Hot 100. El pasado 2 de septiembre, el rapero publicó su más reciente sencillo.

¿Cómo sucedieron los hechos?

PnB Rock se encontraba comiendo con su novia Steph Sibounheuang cuando de pronto un hombre se acercó a ellos para exigirles que le dieran sus pertenencias y le disparó al cantante en repetidas ocasiones y le quitó sus pertenencias para después huir, Rakim Hasheem Allen se encontraba vivo cuando llegaron los equipos de emergencia. El artista fue llevado a un hospital, donde falleció.