¡Para la historia! Este fue el último y emotivo concierto de Juan Gabriel

Hace más de 9 años que Juan Gabriel, uno de los ídolos más grandes que ha visto México falleció, dejando un hueco dentro de la cultura y la música latina, pues con el paso de las décadas logró hacerse de un nombre que junto con su voz llegó a todo el país.

“El Divo de Juárez” ganó gran popularidad desde la década de los 80, donde además de haber escrito e interpretado grandes canciones, ofreció conciertos icónicos, desde los que tuvo en Palacio de Bellas Artes hasta en palenques más pequeños e íntimos, pero sin duda alguna, no podemos olvidar el que ofreció en The Forum en Inglewood, en California, pues fue su último show.

¿Qué se sabe sobre el último concierto de Juan Gabriel?

Sin duda alguna, Alberto Aguilera Valadez, (cual era el verdadero nombre de Juan Gabriel), era un artista comprometido con su gente, a quienes se entregó en cada ocasión que se subía al escenario y a sus 66 años, dos días antes de fallecer, dió un vibrante show con el que sin saberlo, se despidió de su público.

El concierto se llevó a cabo como parte de su gira “MeXXico Es Todo”, durante su paso por Estados Unidos donde se encontraba promocionando su disco ‘Vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes’ (2016).

Fue ante más de 17 mil asistentes que Juan Gabriel junto con su grupo de mariachis, su orquesta y bailarines dio este último concierto donde sonaron las siguientes canciones:



Intro (instrumental)

No me vuelvo a enamorar

¿Por qué me haces llorar?

Así Fue

Insensible

La Diferencia

Se me olvidó otra vez

Pero que necesidad (por el mariachi)

He venido a pedirte perdón

Me nace del corazón

Inocente pobre amigo

Hasta que te conocí

Ahora si paso

No tengo dinero

Tus ojos mexicanos lindos

La Frontera

Déjame vivir

Buenos días, señor sol

Ya no Vivo por vivir

Siempre en mi mente

Debo Hacerlo

Costumbres

No vale la pena

Caray

Esta noche voy a verla

Juntos

Me gustas mucho

Rondinella (guitarras)

Amor Eterno

Querida

El Noa-Noa



¿De qué murió Juan Gabriel?

Juan Gabriel falleció un par de días después de este concierto a los 66 años de edad, a donde las causas se le asocian a los problemas de la presión.

Este último show es recordado por haberse realizado con completa normalidad, siendo que “El Divo” era bastante activo e incluso realizaba bailes para animar a su público.

Reportes señalan que tras finalizar "El Noa Noa", el artista fue apoyado para poder bajar las escaleras del escenario y ya fuera de este, se desvaneció, lo que hasta hoy fue interpretado como un pre-infarto.