5 ideas de peinados con pinzas de cabello: la tendencia primavera 2026 que te hará lucir fresca y chic

Durante este mes donde comienzan a registrarse altas temperaturas y da la bienvenida a la primavera llega una nueva tendencia la cual se coloca como favorita y práctica, este año resurgen las pinzas de cabello las cuales se reinventan por su diseño y practicidad frente al calor.

Este accesorio que comienza a posicionarse dentro de las pasarelas, redes sociales y street style llegan para transformar cualquier peinado en cuestión de segundos, de igual modo, por sus diseños reinventados como flores, metálicas, minimalistas, minis hacen que esta temporada del año se adapten perfectamente a tu outfit colorido o floral.

Debido a que este año las pinzas de cabello llegan con todo, aquí te dejamos cinco ideas de peinados que prometen convertirse en tus favoritos debido a que te aportarán comodidad y sofisticación, además, te ayudarán a despejar el rostro y cuidar el cabello.

Moño francés desenfadado

Un clásico que se realiza en cuestión de segundos, solo es necesario que tomes todo tu pelo como si trataras de realizarte una coleta, después realiza un twist en todo lo largo después enrolla el cabello hacia arriba y sujétalo con una pinza grande.

Para lograr un look más relajado pero sin parecer que estás despeinada saca unos mechones y déjalos sueltos alrededor del rostro, esto te ayudará a tener una imagen fresca y un aire romántico, ya que con el viento se da un ligero movimiento.

|Pinterest

Media coleta

Es ideal para generar un peinado romántico y estructurado, solo agarra dos mechones de la parte superior del cabello, cruzarlas y sujétalas con una pinza mediana. Si quieres sacarle más partido, puedes planchar todo lo que queda suelto o incluso aportar unas ondas ligeras, este look es ideal para la oficina o una salida casual.

|Pinterest

Recogido con trenza alta

Realiza un recogido como si estuvieras haciendo una cola de caballo súper alta, después comienza a trenzar y finaliza amarrando con una liga de plástico pequeña, después comienza a jalar partes de la trenza para que no quede tan rígida, finalmente coloca una pinza mediana con un diseño llamativo y bonito, este look gritara elegancia sin mucho esfuerzo.

|Pinterest

Sujeción lateral con volumen y pinzas pequeñas

Para quienes quieran llevar el cabello suelto esta opción es práctica, fácil y rápida, solo recoge un mechón y llévalo hacia un costado, en esta sección puedes ir incorporando pinzas pequeñas con diseños o colores para darle un toque más alegre.

|pinterest

Semi recogido messy

Para este estilo “recién hecho pero sin intentar demasiado” es uno de los favoritos de la temporada ya que es uno de los imperdibles. Se recoge el cabello a la mitad , se enrolla y se asegura con una pinza grande, haciendo el famoso efecto "palmera".

|Pintyerest