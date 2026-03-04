Muere famosa influencer a sus 26 años tras someterse a cirugía estética

La noticia ha impactado al público; se ha dado a conocer que una famosa influencer murió a sus 26 años, quien previamente se había sometido a una cirugía estética. El anuncio de última hora ha sorprendido a todos por lo inesperado de la situación.

Para que sepas todos los lamentables hechos, te vamos a explicar todo lo que se sabe sobre la joven celebridad; son varios de sus seguidores quienes han dejado sus mensajes de condolencias para los familiares y amigos de la creadora de contenido.

¿Qué le pasó a Derleya Alves?

Derleya Alves fue una famosa influencer de Brasil de 26 años, quien se destacaba por subir contenido fitness a sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, contaba con más de 29 mil seguidores, quienes constantemente veían sus videos de rutinas y motivación.

Recientemente, en sus redes sociales subió que se había realizado una cirugía estética; específicamente, se hizo el aumento de busto, detallando que era una intervención que quería realizar a su cuerpo, obteniendo una silueta más estilizada. Además de hacer contenido de humor, hablando de todo lo que ha tenido que pagar para hacerlo.

Lamentablemente, la noticia de última hora en que falleció, debido a que después de su operación el 20 de febrero, empezó a tener molestias abdominales, para después recibir dos cirugías más para reparar el intestino y extirpar un ovario.

No obstante, la creadora de contenido empeoró y no pudo recuperarse. Según medios internacionales, menciona que el equipo médico del hospital, al identificar una anomalía intestinal congénita, posiblemente eso contribuye a que su condición empezara a decaer.

¿Qué fue lo último que subió la influencer?

Uno de los videos que se destacan de la famosa influencer fue cuando documentaba su recuperación, donde vemos que su madre le estaba ayudando a vestirla después de haberse tomado un baño; se observa cómo su mamá lo hace con mucho cuidado para evitar una molestia adicional a su hija de 26 años.

Ante la noticia de última hora sobre la muerte de la creadora de contenido después de una cirugía estética, son muchos los seguidores que lamentan la pérdida, en especial para su madre, quien se encuentra sobrellevando el luto del inesperado fallecimiento.