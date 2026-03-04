Estos son los alimentos que debes consumir en tu dieta diaria para fortalecer tus articulaciones

Conforme empezamos a envejecer, hay que tener cuidado con nuestras articulaciones, ya que empiezan a tener cierto deterioro, generando que tengamos la presencia de inflamación y rigidez.

Alberto Estrella cree que María Rojo debió encabezar la presentación de los incentivos al cine mexicano y NO Salma Hayek: “Ella no está enterada de muchas cosas”

La actividad física puede ayudarnos notablemente, pero habrá alimentos que sean indispensables consumir en tu dieta diaria, ya que van a ser fundamentales para lograr su fortalecimiento.

¿Cuál es el mejor alimento para las articulaciones?

El Philadelphia Hand to Shoulder Center explica cuáles son los alimentos que nos pueden ayudar a tener buenos huesos y articulaciones, detallando que estos insumos tienen nutrientes que son clave para su fortalecimiento, ya que aportan solidez a dicha zona del cuerpo. Recomienda implementar las siguientes opciones:

Salmón: Ácidos grasos omega-3 y proteínas.

Tofu: Rico en calcio y proteínas.

Yogur bajo en azúcar: Calcio y proteínas.

Leche: Calcio, minerales y proteínas.

Soja y edamame: Fibra, minerales y proteínas.

Verduras de hojas verdes: Calcio y vitamina.

Cítricos: Antioxidantes.

Granos integrales: Magnesio y fibra.

Aceite de oliva: Antiinflamatorio.

Siendo productos que fácilmente podemos encontrar en el supermercado e implementar en la dieta diaria. Por otra parte, explica que algunos pacientes deberán consumir suplementos dietéticos para poder tener los nutrientes necesarios, pero para ello deberán consultar con un especialista, ya que será el encargado de indicar la cantidad de ingesta para el cuerpo.

¿Cómo afecta el envejecimiento a las articulaciones?

Tal vez a simple vista no lo parezca, pero el deterioro de las articulaciones tiene importantes efectos negativos en las personas. En la Biblioteca Nacimiento de Medicina, se menciona que el deterioro puede provocar inflamación, molestias, deformaciones y rigidez, generando que el movimiento se vea limitado.

Por esa razón es importante hacer un buen cuidado de esa zona de la articulación, con la principal finalidad de que esa situación no afecte principalmente durante la vejez.

Aunque los alimentos correctos en nuestra dieta diaria son de gran utilidad, no es mágica, ya que debemos implementar actividad física para mantenernos fuertes y flexibles. No olvidemos que ese deterioro puede ser visible desde los 40 años, el cual irá aumentando progresivamente conforme pase el tiempo.