Así habría reaccionado el exnovio de Marianne “N”, tras el ataque contra Valentina Gilabert

Los nombres de Marianne “N” y Valentina Gilabert siguen siendo noticia después de que la influencer atacó en días pasados a la joven modelo con dos cuchillos, esto porque presuntamente tenía una relación con su ex José Said.

Se sabe que Marianne “N” atacó en al menos 12 ocasiones a Valentina Gilabert, quien actualmente se encuentra hospitalizada y tuvo que ser inducida al coma, según reportó la madre de la modelo.

¿Cómo sucedió el ataque?

De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4Jiménez, Marianne Gonzaga fue detenida en el condominio Park Pedregal.

De acuerdo con el periodista, la influencer llegó a la CDMX para ver a su novio en el complejo de condominios donde él se encontraba con Valentina Gilabert, a quien Marianne Gonzaga acuchilló en el cuello.

¿Qué hizo José Said al enterarse de la agresión? De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, José Said regresó al departamento donde encontró a Valentina Gilabert con graves heridas.

El reportero también detalló que entre las lesiones que tienen Valentina Gilabert están puñaladas en cuello, pecho y muchas más en la mano, la cual habría tenido que ser reconstruida.



¿Existen audios que narran el ataque de Marianne “N”? A través de las redes sociales de la influencer Malleza, se dio a conocer el audio de un hombre que supuestamente sería cercano a los involucrados en el hecho.

El audio fue expuesto en redes sociales; sin embargo, tuvo que ser editado por cuestiones de seguridad del sujeto que narró lo sucedido el día del ataque. El hombre en cuestión, asegura que Marianne amenazó a otra mujer que se encontraba con Valentina Gilabert, mientras atacaba a la modelo.

“Aintzane no hizo nada, ella nunca le marcó a nadie y dijimos no ma…, entonces, es cómplice sino le marcó a nadie y solo vio y no, lo que pasó fue que Marianne amenazó a Aintzane, o sea, cuando Marianne terminó de acuchillar a Vale, mientras lo hacía se volteaba y con un cuchillo así amenazaba, con un cuchillo acuchillando a Vale y con el otro amenazó a Aintzane y le dijo si gritas o dices algo neta te mato, o sea, la amenazó por eso no dijo nada no hizo nada”, se escucha en el video.