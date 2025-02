Culpan a la madre de Fofo Márquez por condena de 17 años en prisión

Han pasado varios días desde que se dio a conocer la condena que Fofo Márquez deberá pagar en prisión, la cual será de 17 años y seis meses; sin embargo, las curiosidades respecto a su caso no dejan de aparecer. Una de las más recientes guarda relación con uno de sus amigos, el cual, de forma indirecta, culpó a su madre de esta situación.

Rodolfo Fofo Márquez, reconocido influencer que se encuentra en prisión desde el año pasado por haber sido culpado de intento de feminicidio, deberá pagar una condena de casi 20 años en la cárcel debido a lo establecido por un juez. Su historia ha causado un sinfín de controversia y, ahora, se menciona que su madre pudo haber estado inculpada en este hecho.

¿Madre de Fofo Márquez fue culpable de que su hijo esté en prisión?

HotSpanish, polémico influencer y amigo de Fofo Márquez, dejó entrever que el también empresario padece de sus facultades mentales y debió ser juzgado como tal para recibir ayuda. Aunado a ello, aseguró que la madre del antes citado debió ayudarlo a recibir la atención psiquiátrica que necesitaba, hecho que no ocurrió anteriormente.

“Cuando decidí apartarme fue por un bien, porque no estaban ayudándolo con algo que él necesitaba, algo que yo le dije a su mamá en su momento (...) Él está mal, literalmente está mentalmente mal y no sé por qué no lo están tratando de esa manera en las circunstancias de que lo han sentenciado a 17 años y medio. En Estados Unidos cuando una persona está mal no va a la cárcel, terminas en un lugar donde te tratan con psicólogo”, mencionó el influencer.



¿Por qué HotSpanish culpa a su madre de la condena?

Finalmente, HotSpanish mencionó que tanto su madre como el resto de su entorno no lo trataron adecuadamente, por lo que, de cierta forma, les concedió cierta responsabilidad de sus actos. Hasta el momento, ni ella ni el hermano de Fofo Márquez han reaccionado ante estas declaraciones.