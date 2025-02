Así habría violentado Cruz Martínez a Alicia Villarreal: “no me sirves porque no puedes tener hijos”

Han pasado varios días desde que Alicia Villarreal se volvió tendencia en las redes sociales luego de la señal de auxilio que lanzó al final de su concierto en Michoacán, por lo que, de inmediato, sus fans se volcaron a criticar a Cruz Martínez, quien al día de hoy sigue siendo su esposo. Ahora, han surgido nuevos rumores en torno a cómo este la habría violentado.

Vale mencionar que Alicia Villarreal y Cruz Martínez se encuentran en proceso de divorcio desde mediados del año pasado por supuestas infidelidades de parte del integrante de los Kumbia Kings; no obstante, la situación se tornó delicada cuando la cantante mexicana lo denunció por agresión, misma que habría sucedido antes de su último concierto en la República Mexicana.

Al terminar su concierto en Michoacán Alicia Villareal hizo una señal de auxilio, la cual es una técnica de mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género.

Supuestamente, existe una denuncia por violencia familiar contra su esposo, Cruz Martínez. pic.twitter.com/uDDFjIB5s6 — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) February 17, 2025

Cruz Martínez a Alicia Villarreal: “no me sirves porque no puedes tener hijos”

De acuerdo con información de la periodista Blanca Martínez, la propia Alicia Villarreal le habría contado detalles de la agresión que habría sufrido por parte de Cruz Martínez . Según sus palabras, la cantante encontró en el closet de su casa a su esposo, quien de inmediato comenzó a golpearla, insultarla y agredirla psicológicamente, algo que causó terror en la grupera.

La fuente detalla que algunas de las frases que Cruz Martínez habría soltado son las siguientes: “te voy a destruir”, “tú ya no me sirves porque no puedes tener hijos” y “te voy a destrozar la carrera”. De confirmarse lo anterior, Alicia Villarreal tendría motivos para lanzar la señal de auxilio horas después, la cual se volvió tendencia de inmediato en el mundo de las redes sociales.

Esta foto en donde aparece Cruz Martínez con Malanie hija de ALICIA VILLARREAL está en sus stories de "hoy". Después del tremendo escándalo. ¿Q alguien me explique? pic.twitter.com/qt2StaY9w4 — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) February 19, 2025

¿Cruz Martínez amenazó de muerte a Alicia Villarreal?

Finalmente, la periodista mencionó que Alicia Villarreal le confirmó haber sido amenazada de muerte por Cruz Martínez. La situación habría sucedido en el momento en el que la trata de ahorcar cuando le dice lo siguiente: “de aquí uno de los dos no va a salir vivo y te voy a matar”. Vale mencionar que, hasta el momento, el integrante de los Kumbia Kings no ha confirmado ni desmentido lo anterior.