Así reaccionó Eiza González al ver un video de su pasado

Eiza González es una de las actrices mexicanas más exitosas del momento; sin embargo, su aspecto físico actual dista mucho del que tenía hace algunos años. Recientemente, la actriz se sorprendió al ver un video de cuando era joven y esta fue su reacción.

¿Eiza González vio un video de su pasado?

Recientemente la actriz mexicana estuvo como invitada en el programa estadounidense “Jenna & Friends”, de NBC, al que acudió para hablar de sus nuevos proyectos, en especial de la película “Ash”, pero llamó la atención cuando le mostraron un video de sus inicios en la televisión mexicana.

¿Cómo fueron los inicios de Eisa González en la televisión?

Recordemos que Eiza González inició su carrera actoral en la telenovela juvenil “Lola, érase una vez”. Desde entonces, la actriz ha sufrido una notable transformación física, pues luce más delgada y sus facciones más finitas.

¿Cómo reaccionó Eisa González?

Retomando el tema, Eiza González se mostró sorprendida cuando le mostraron un video de sus inicios. Al verlo, se llevó las manos a los ojos y soltó una risa nerviosa, acompañando su reacción con un “Oh, Dios. Era como rubia teñida, no sé quién me dijo (usa ese look)”. ( Mira el video)

¿Retomaría su carrera musical?

Cuando le preguntaron si le gustaría retomar su carrera musical, Eiza González confesó que la música fue su primer amor: “Empecé a cantar cuando tenía ocho años. Además, explicó que lo hacía mientras grababa telenovelas, por lo tanto debía trabajar por 16 horas o más”, recordó la actriz mexicana.

¿Qué dijo sobre “Ash”? En dicha entrevista, Eiza González habló sobre “Ash” su próximo filme de ciencia ficción, pero también sobre el filme que está rodando actualmente en Nueva Zelanda.

“Últimamente han sido tiempos difíciles. Estoy triste porque [mi madre] que siempre ha podido viajar conmigo [en esta ocasión no está]. Por eso la admiro tanto; su espíritu es como ‘estoy aquí'”, mencionó con evidente nostalgia.

