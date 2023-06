Atala Sarmiento fue extorsionada con una fotografía privada.

Atala Sarmiento, quien fuera conductora de Ventaneando, charló en exclusiva con nosotros sobre el caso de extorsión del que está siendo víctima por una foto íntima que le envió a su esposo hace ya tiempo.

¿Qué dijo Atala Sarmiento?

Desde Barcelona, Atala Sarmiento se enlazó con nosotros para hablar sobre la foto íntima que alguien hackeó de su teléfono y por la que ahora está siendo extorsionada. “Sí, muy lamentable, tristemente ya sucedió hace cuatro años, 2019, fue la primera vez que me pasó".

Te puede interesar: Yudi Arias, tía de Maluma, patrocinó la primera grabación del artista.

Atala aseguró que la fotografía en cuestión fue sacada de contexto y señaló que es una foto “que no tiene nada de morboso, no tiene nada de intención erótica, no tiene ni doble sentido ni ningún contenido sexual en el sentido de que sea provocadora. Es una fotografía que me hice yo saliendo de la ducha, recién terminando de bañarme”.

También te puede interesar: Imelda Tuñón vuelve al trabajo tras perder a su esposo Julián Figueroa.

“Me manda un mensaje mi marido y le dije: ‘saliendo de la ducha, traigo una toalla’, por el chat y me hice la foto y se la mandé. Después le dije ‘borra la foto, yo también la voy a borrar’, pero lo que a veces no tomamos en cuenta es que esas fotos que borramos se quedan en la papelera”, agregó.

¿Qué dijo sobre los extorsionadores? Atala aseguró que desafortunadamente hay mucha gente “sin escrúpulos, hay gente psicópata, hay gente que no tiene una actividad como tal y suficiente como para respetar a las personas y entonces alguien me hackeó esas fotografías y alguna otra que tenía en ropa interior que también me veo fatal porque tenía una cara de cansada terrible”.





Te puede interesar: Daniel Bisogno comparte con Pati Chapoy su regreso a la vida.

La conductora recordó que esta fotografía se la tomó una vez que su esposo estaba en Barcelona y ella en México. “Él empezaba el día y yo ya me iba a dormir, estaba un poco cansada y le dije ‘me estoy poniendo la pijama’. Él me mandó una foto empezando el día, el caso es que lamentablemente con estas cosas tú no tienes cuidado o no sabes… se quedan en la papelera, se quedan en la nube y te pueden hackear”.

Por último, Atala Sarmiento lamentó que haya mucha gente que ocupe estos hechos para fines de este tipo.