¡Los despertó en la madrugada!: Estos son los MEMES más virales en redes sociales tras el sismo del 16 de enero de 2026

Una de las características de los mexicanos es generar humor a partir de cada situación que se presenta, aunque a veces no sean las más favorables y este día no fue la excepción con el caso del sismo que se presentó durante la madrugada de este 16 de enero, aquí te decimos cuáles fueron los mejores memes compartidos.

¿Cuáles fueron los memes más virales por el temblor del 16 de enero de 2026?

La alerta sísmica que suena en los celulares cuando ocurre un temblor en México es uno de los elementos que más generan tensión y estrés en las personas. La madrugada de este 16 de enero se presentó un sismo de 5.3 grados con epicentro en San Marcos Guerrero, hasta el momento las autoridades continúan haciendo un monitoreo para detectar las afectaciones. Sin embargo, miles de personas aprovecharon este momento para hacer memes al respecto ya que lo que más los espantó fue el sonido de la alerta. Estos fueron los más virales.

Mi celular viéndome como me paro más rápido con la #AlertaSismica que con mi alarma pic.twitter.com/Dfith4Anuy — Bnice💕 (@beresauria_rex) January 16, 2026

Yo despertando a media noche toda paniqueada con la #AlertaSismica pic.twitter.com/F5cGN8FaRy — sughey 🌟 (@mindofsug) January 16, 2026

Yo, saliendo a la calle envuelto de mi cobertor después de escuchar la Alerta Sísmica en mi teléfono. #sismo #AlertaSismicapic.twitter.com/zu8NCzHvvh — Oms Tatanka.🦚 (@Omi_Garfito) January 16, 2026

¿Qué se tiene que hacer en caso de sismos?

Es importante saber que durante un temblor se debe guardar la calma, posteriormente se deben localizar las áreas de seguridad para resguardarse y mantenerse a salvo. Si la persona se encuentra en la calle es importante que evite estar cerca de postes de luz y cables. Ahora bien, si se encuentra en algún edificio donde debe bajar escaleras es importante que lo haga con cuidado, sin correr y empujar a otras personas ya que de hacerlo se pueden ocasionar accidentes.

Por otro lado, es esencial que si la persona no puede bajar del piso donde está debe resguardarse en zonas seguras y evitar estar cerca de ventanas y lámparas que se puedan caer. Cuando el sismo termine las personas deberán seguir las indicaciones de Protección Civil y regresar a los lugares dónde estaban solo si es seguro volver. Por su parte, en los hogares es esencial que se revise la infraestructura de la casa y los posibles daños o afectaciones que la vivienda pudiera tener.

¿Por qué da tanto miedo escuchar la alerta sísmica?

Este sonido genera estrés y tensión en las personas que la escuchan debido a que el sonido es desagradable, muy fuerte y provoca una sensación de escapar y ponerse a salvo. De acuerdo con el doctor Isaac Chavez Díaz este sonido está relacionado con la neurociencia, pues activa partes en el cerebro de las personas, mismas que las ponen en alerta y uno de los efectos más grandes se nota a través del ritmo acelerado del corazón, una gran adrenalina y el aumento considerable del cortisol. En muchas personas este sonido suele generar molestia, temor e incluso crisis.

