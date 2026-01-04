¿Por qué el sonido de la alerta sísmica da tanto miedo? Esta es la sorprendente explicación

La alerta sísmica es el sonido que se propaga a través de ondas para indicar que está a punto de ocurrir un sismo, es una manera de prevenir ya que suena segundos antes de que el movimiento ocurra, lo cual permite a las personas puedan salir del lugar donde se encuentren para ponerse a salvo. Este sonido suele causar mucho estrés a las personas e incluso en algunas llega a provocar crisis nerviosas. Sin embargo, todo tiene una explicación científica, aquí te la contamos.

¿Por qué el sonido de la alerta sísmica genera tanto miedo y estrés?

La alerta sísmica es un sonido que se propaga segundos antes de un temblor. Sin embargo, escucharla es poco agradable y que en muchas personas causa molestia y estrés. Todo esto no está dado por casualidad, hay razones científicas que explican por qué sucede esto.

De acuerdo con el doctor Isaac Chavez Díaz, este sonido está directamente relacionado con la neurociencia, la acústica y la fisiología humana, es un sonido antinatural y disonante lo que activa la amígdala cerebral de las personas, la cual se encarga de identificar las amenazas a las que se pueda enfrentar alguien. Uno de los efectos de escuchar este sonido es un aumento en la frecuencia cardiaca del corazón, adrenalina y cortisol además de que hace que quién la escuche entre en un estado de precaución, preparándose para huir y estar a salvo.

Por otro lado, el doctor explica que este sonido está diseñado para viajar y propagarse por grandes espacios, lo que hace que no pueda pasar desapercibido por nadie. Es un sonido desagradable y continuo. En cada temblor muchas personas reiteran su miedo al escuchar la alarma e incluso mencionan que eso les provoca más temor que el propio sismo.

¿Cómo fue el temblor del 2 de enero de 2026?

El pasado viernes 2 de enero de 2026 se presentó un sismo de 6.5 grados, con epicentro en San Marcos, Guerrero. Ocurrió a las 7:58 am, por lo que fue sorpresivo ya que muchas personas estaban dormidas; o bien, de vacaciones, como fue el caso de la conductora de Venga La Alegría, Ferka, quien comentó que había sido una de las experiencias más fuertes que había vivido ya que se encontraba en el noveno piso de un hotel, pues estaba de vacaciones con su familia.

La conductora compartió videos de como se dañó la infraestructura del lugar donde se encontraba pues las paredes sufrieron diversas afectaciones, lo que la mantuvo muy preocupada a ella y todas las personas que se encontraban en el lugar.