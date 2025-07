Esta es la planta ideal para ahuyentar mosquitos en casa durante el verano, según jardineros expertos

Verano es sinónimo de tardes largas, reuniones al aire libre y rincones llenos de vida… hasta que llegan los desagradables (y peligrosos) mosquitos. Por suerte, hay formas naturales —y muy efectivas— de mantenerlos a raya. ¿Cuál planta es la ideal para ahuyentar mosquitos en casa?

Sabemos que esos pequeños insectos pero insistentes visitantes tienen la capacidad de arruinar cualquier plan con su zumbido incesante y sus picaduras molestas.

Expertos en jardinería coinciden en que no es necesario llenar la casa de aerosoles o productos químicos. Hay una planta en particular que no solo embellece el espacio, sino que también funciona como un repelente natural que realmente da resultado.

¿Qué planta ayuda a mantener los mosquitos lejos y, además, decora?

La lavanda. Así de simple. Con sus flores color lila y su aroma inconfundible, esta planta es todo lo que está bien en verano. Y aunque su fragancia es una delicia para quienes la cultivan, los mosquitos la detestan. Esa es justamente la razón por la que funciona como una barrera natural tan efectiva.

Colocarla en macetas cerca de ventanas, en caminos o zonas de descanso ayuda a mantener alejados a estos insectos sin alterar el ambiente con químicos. Además, es fácil de cuidar: solo necesita buen sol, un suelo con buen drenaje y un poco de espacio. Y el resultado se nota.

¿Qué otras plantas también ayudan a repeler mosquitos?

Si la lavanda no es suficiente o si el plan es armar una especie de escudo verde anti-mosquitos, hay otras opciones que también funcionan muy bien:



Citronela : es un clásico por su aroma cítrico fuerte , que los mosquitos no soportan.

: es un clásico por su , que los mosquitos no soportan. Albahaca : además de aromática y útil en la cocina , ahuyenta insectos si se coloca cerca de entradas.

: además de , si se coloca cerca de entradas. Menta : crece rápido y su olor es otra gran barrera natural. Mejor en macetas para que no invada todo.

: crece rápido y su es otra gran barrera natural. Mejor en para que no invada todo. Caléndulas : aportan color y funcionan perfecto en bordes y caminos.

: aportan y funcionan perfecto en bordes y caminos. Romero : huele delicioso, es resistente y también ayuda con los mosquitos.

: huele delicioso, es y también ayuda con los mosquitos. Eucalipto : ideal si se busca una opción de crecimiento rápido .

: ideal si se busca una opción de . Melisa (toronjil): fresca, sencilla de cuidar y muy eficaz.

Estas plantas, combinadas, no solo mantienen el ambiente más fresco, saludable y aromático, también suman puntos en decoración.

¿Qué otras cosas se pueden hacer para mantener a los moscos lejos?

Además de las plantas, hay detalles que hacen toda la diferencia. Por ejemplo, evitar el agua estancada. Los mosquitos ponen sus huevos en cualquier charquito: platos bajo macetas, cubetas olvidadas, fuentes sin movimiento. Revisar eso con frecuencia es clave.

También ayuda cortar el pasto con regularidad y mantener los rincones limpios. Y si se busca un extra de protección para alguna comida al aire libre, las velas de citronela funcionan bien como apoyo puntual.

Con estos cuidados y una buena selección de plantas, se puede disfrutar del jardín o la terraza sin tener que correr a esconderse cuando baja el sol.