Seguro no querrás pasar por ahí: el puente de CDMX donde espantan (incluso si vas en auto)

La Ciudad de México (CDMX) siempre ha sido el escenario ideal para leyendas urbanas. Entre calles antiguas, avenidas modernas y barrios con mucha historia, algunos lugares terminan cargados de relatos que parecen sacados de una película de terror. Como el Puente de Nonoalco, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT, desde hace décadas se le conoce como el sitio donde, incluso si se pasa en automóvil, más de un conductor asegura haber visto cosas que simplemente no tienen explicación.

(ESPECIAL/Google Maps) Algunos afirman que este puente de CDMX está maldito.

¿Qué relatos paranormales rodean al Puente de Nonoalco?

De acuerdo con el Archivo de Leyendas Urbanas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las primeras historias comenzaron a contarse a finales de los años sesenta.

Con el tiempo se multiplicaron: vecinos y automovilistas han descrito varios avistamientos:



Siluetas que cruzan el puente y desaparecen en segundos .

y . Un hombre vestido de negro que se esfuma al ser visto o la figura de una mujer que se asoma desde lo alto, provocando que algunos frenen en seco al pensar que se trataba de alguien real. Al bajar a comprobar, la sorpresa es que no había nadie.

¿Por qué este puente se convirtió en escenario de tantas leyendas?

El Puente de Nonoalco se construyó en una zona donde, durante los años sesenta y setenta, ocurrieron múltiples accidentes fatales. Esa serie de tragedias alimentó la creencia de que las almas en pena siguen presentes en el lugar.

Incluso la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX ha señalado al puente como un punto de riesgo por percances viales, lo que refuerza la mezcla entre hechos reales y los relatos de miedo que han sobrevivido con los años.

¿Qué otros lugares de CDMX están embrujados?

El Puente de Nonoalco no es el único escenario con fama oscura. En la capital también está:



E l Panteón de San Fernando.

La Casa de las Brujas en la colonia Roma.

La ex Fábrica de Harina en Azcapotzalco.

Todos forman parte del mapa de lugares que, además de su historia, se han vuelto conocidos por las narraciones de apariciones de fantasmas que circulan de boca en boca y que cada año atraen a curiosos y turistas.

Por ello, el Puente de Nonoalco sigue siendo un punto que muchos prefieren evitar cuando cae la noche, un rincón de la ciudad donde lo cotidiano y lo paranormal parecen cruzarse sin previo aviso.