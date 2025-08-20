Esta es la zona en CDMX en donde se inunda más: NUNCA deberías pasar por ahí

Cada temporada de lluvias, la Ciudad de México enfrenta el mismo problema: vialidades colapsadas, tráfico imposible y calles convertidas en ríos improvisados. Entre todos esos puntos conflictivos hay uno que usualmente aparece en los reportes como la zona de CDMX donde se inunda más, un lugar que año con año pone en aprietos a miles de conductores: el Viaducto Miguel Alemán. Al menos así lo señala la Inteligencia Artificial (IA), pero, ¿qué tan cierto es?

¿Por qué Viaducto Miguel Alemán de CDMX se inunda tanto?

El Viaducto Miguel Alemán es una de las vialidades más importantes de la capital, pero también una de las más frágiles cuando llueve. Al estar construido como paso a desnivel, el agua se concentra con facilidad y el drenaje no logra sacar todo el exceso.

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, basta una tormenta para que lo que empieza como simples charcos termine en auténticas inundaciones que detienen autos, motos e incluso camiones de transporte público.

El problema no es nuevo. Durante años se han instalado bombas y se han hecho ajustes al drenaje, pero basta una precipitación fuerte para que el Viaducto aparezca de nuevo en la lista de puntos rojos de la capital.

¿Qué tan grave puede ser una inundación en Viaducto?

Más que una molestia, las inundaciones aquí son un riesgo real. Cuando el agua supera el medio metro de altura, puede arrastrar coches ligeros, dañar motores y provocar accidentes por la falta de visibilidad.

Por eso, Protección Civil recomienda evitar este paso a toda costa durante tormentas, sobre todo en los tramos de Tlalpan e Insurgentes, donde los niveles suelen ser más altos.

¿Qué otras zonas de CDMX se inundan?

Aunque el Viaducto se lleva la fama como la zona CDMX donde se inunda más, no es el único lugar con esta situación. Circuito Interior, Calzada de Tlalpan, Oceanía y varios pasos a desnivel en Mixcoac también suelen estar en los reportes cada temporada de lluvias.

La combinación de drenajes insuficientes y tormentas intensas convierte a estas zonas en auténticos focos rojos para la movilidad de la ciudad.

Las autoridades mantienen estos puntos bajo monitoreo constante, pero la recomendación sigue siendo clara: si la lluvia arrecia, lo más seguro es buscar rutas alternas y no arriesgarse a pasar por ahí.